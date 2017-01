Bescansa, víctima de las cláusulas suelo: "De 700 euros pasé a pagar 395"

Carolina Bescansa analiza en ''El Programa de Ana Rosa' el acuerdo sobre las cláusulas suelo. "Es un pena que hayamos tenido que recurrir a los tribunales europeos para que se reconociese lo evidente, que las cláusulas eran abusivas y una estafa bancaria. Me enteré como le pasó a mucha gente, empecé a ver que bajaban las hipotecas, y a mí no me bajaba (...) parece una broma que, después de dos sentencias, tengamos que discutir con el banco. Han estafado a la gente, así que devuelvan el dinero y punto", ha declarado Bescansa.