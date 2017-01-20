‘Strawberry’: “Los tuits critican a políticos, pero el Tribunal no los ha contextualizado”
El cantante dice que han vulnerado todos sus derechos
20.01.17 | 12:30h. telecinco.es |
Tras la decisión del Tribunal Supremo de condenar al cantante de 'Def con Dos' a un año de cárcel por considerar que la publicación de sus tuits enaltecen el terrorismo, 'AR' habla en directo con 'Strawberry' para conocer su postura ante esta sentencia. "No me puedo esperar que el Tribunal de la vuelta a una sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Nacional sin tan si quiera escuchar al acusado, eso es algo que contraviene la legislación internacional abiertamente porque la legislación europea dice que en casos de supuestos delitos de opinión es imprescindible contextualizar. Se han vulnerado todos mis derechos como ciudadano y voy a recurrir al Tribunal Constitucional y no cierro la puerta a recurrir a cualquier instancia europea (...) Esos tuits forman parte de una crítica a políticos y como ciudadano tengo todo el derecho de criticar e ironizar a mis políticos. No he recibido ninguna constancia de ofensa por ninguno de los implicados, al contrario, he recibido la solidaridad de alguno", declara el cantante.
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C.S.I. MIAMI
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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CUENTA ATRAS
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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DCINE: 'PASEO POR LAS NUBES, UN'
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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UNA BODA PERFECTA
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UNA BODA PERFECTA
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CONQUÍSTAME
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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DCINE: 'LOS CROODS: UNA AVENTURA PREHISTÓRICA'
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DCINE: 'BELLE'
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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CASTLE
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CASTLE
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CONVÉNZEME
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TRANSPORTES IMPOSIBLES
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TRANSPORTES IMPOSIBLES
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TRANSPORTES IMPOSIBLES
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TRANSPORTES IMPOSIBLES
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA OBSESIÓN
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MI EXTRAÑA OBSESIÓN
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MI EXTRAÑA OBSESIÓN
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MI EXTRAÑA OBSESIÓN
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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MI EXTRAÑA OBSESIÓN
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CHARLY Y LA FABRICA DE PASTELES
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CHARLY Y LA FABRICA DE PASTELES
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CHARLY Y LA FABRICA DE PASTELES
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CHARLY Y LA FABRICA DE PASTELES
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LA CIENCIA A TUS PIES
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LA CIENCIA A TUS PIES
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ESPECIALES CIENCIA PARA TORPES
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ESPECIALES CIENCIA PARA TORPES
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ESPECIALES CIENCIA PARA TORPES
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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