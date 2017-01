Abogado de las víctimas: "El Colegio de Médicos no ha hecho absolutamente nada"

"El objetivo de las víctimas es que no vuelva a ocurrir eso en las consultas. Por eso lo primero que hicimos fue solicitar que se cerrara la consulta", comenta el abogado de las víctimas que han denunciado supuestos abusos sexuales del psiquiatra de los famosos, Javier Criado. "Las víctimas están decepcionadas con el Colegio de Médicos que no ha hecho absolutamente nada y tenemos la impresión de que no va a hacer nada", comenta en 'AR'.