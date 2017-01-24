La Audiencia de Sevilla archiva su denuncia
'El programa de AR' habla con una de las víctimas sexuales del doctor Criado
Archivadas siete de las ocho denuncias contra el psiquiatra de los famosos, Javier Criado
Víctima del psiquiatra de los famosos: "Llegó a decir que se había enamorado de mí"
Segunda parte de la entrevista: “Pidió a mi marido que me ingresara en un psiquiátrico”
Abogado de las víctimas: "El Colegio de Médicos no ha hecho absolutamente nada"
24.01.17 | 11:57h. telecinco.es |
Una de las víctimas que denunciaron al doctor Criado por presuntos abusos sexuales relata lo que le ocurrió en la consulta. En su desgarrador testimonio, la víctima, que ha preferido mantener el anonimato, comenta cómo el famoso psicólogo se adueñó de su voluntad hasta aprovecharse sexualmente de ella en varias ocasiones y cómo intentó borrar su memoria aumentando su medicación.
Por primera vez habla una de las pacientes que denunciaron al doctor Criado. Ella acudió a su consulta en 1998 por una depresión. Según su testimonio, el psicólogo se adueñó de su voluntad hasta aprovecharse de ella varias veces. “Me dijo: como ya somos amigos no te voy a cobrar. Creí que estaba mucho peor de lo que estaba y que podría ser peligrosa para mis hijos”. La víctima cuenta que él llegó a decirle que se había enamorado de ella y explica cómo la tocaba y abusaba de ella sexualmente.
En la segunda parte de la entrevista, una de las presuntas víctimas por abuso sexual del doctor Criado comenta cómo aprovechaba el psicólogo sus puntos débiles para anular su voluntad y le recetaba medicina para debilitar su memoria. “Hubo una penetración de un minuto de duración. Ese fue el punto de inflexión”. Además, la denunciante recuerda cuando se lo confesó a su marido y lo que ocurrió después. “Le dijo a mi marido que me ingresara en un psiquiátrico, me puso tratamiento de esquizofrénico. Terminé babeando, con visión doble y cogí nueve kilos en un mes”.
Archivadas siete de las ocho denuncias porque los delitos han prescrito
Siete de las ocho mujeres que denunciaron por abuso sexual en 2015 al doctor Criado, conocido como el psiquiatra de las famosas por un programa de televisión, han visto como la audiencia provincial de Sevilla ha archivado estas denuncias porque los delitos han prescrito. “Están decepcionadas porque el fallo favorece más al delincuente que a las víctimas”, asegura su abogado.
Abogado de las víctimas: "El Colegio de Médicos no ha hecho absolutamente nada"
El abogado de las denunciantes desconoce si Javier Criado sigue ejerciendo en la actualidad. "El objetivo de las víctimas es que no vuelva a ocurrir eso en las consultas. Por eso lo primero que hicimos fue solicitar que se cerrara la consulta", comenta el abogado de las víctimas que han denunciado supuestos abusos sexuales del psicólogo de los famosos, Javier Criado. "Las víctimas están decepcionadas con e l Colegio de Médicos que no ha hecho absolutamente nada y tenemos la impresión de que no va a hacer nada", comenta en 'AR'.
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LA TIENDA EN CASA
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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LA TIENDA EN CASA
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
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LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
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RESTAURANTE IMPOSIBLE
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CONVÉNZEME
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LAS MAYORES CATÁSTROFES NATURALES
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INKMASTER
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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