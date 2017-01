Toño Sanchís: “Terelu puede estar tranquila porque no voy a contar nada de ella”

Toño Sanchís no está contento con la actitud que ha tenido Terelu con él en su paso por GHVIP, pero el exrepresentante tiene claro que ante todo es un profesional y que no tiene ninguna intención de revelar información ni de Terelu ni de la etapa en la que fue su representante. "Soy un profesional, lo único que estoy denunciando es el comportamiento que ha tenido Terelu conmigo. Me ha sorprendido y me ha dolido lo que ha dicho de mí por detrás. Hubiese espera dado otro tipo de comportamiento, pero puede estar tranquila que yo no voy a decir nada", ha explicado Toño, en 'El Programa de Ana Rosa'.