Antonio David responde a la petición de cárcel de Rocío Carrasco

Hablamos con Antonio David Flores para aclarar y conocer su opinión sobre la petición de cárcel que ha pedido Rocío Carrasco para él. "No quiero hacer ningún comentario sobre este tema porque me parece que es fomentar y alimentar la historia, cuando esté la demanda hablaremos. La verdad solo tiene un camino y eso es lo que se tiene que imponer (...) El pez grande se come al pequeño, espero que en esta ocasión no sea así", ha declarado Antonio David.