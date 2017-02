Ana Rosa responde a Belén Esteban: "A mí nunca me ha pedido dinero"

Ana Rosa ha respondido por alusiones a Belén Esteban, que preguntaba en 'Sálvame' si alguna vez había pedido dinero durante su etapa en 'AR'. “A mí personalmente nunca me ha pedido dinero. En cuanto a la empresa, no me consta, no lo sé... hay unos administradores que lo llevan. Aunque lo supiera, no voy a contar nada de mi empresa ni los que trabajan en ella. Hay una cosa que se llama protección de datos", ha comentado.