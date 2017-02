Monedero: "Los partidos políticos tienen que discutir para ser democráticos"

Juan Carlos Monedero ha visitado el plató de 'AR' para repasar la actualidad política. El cofundador de Podemos ha comparado la tensión entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón con la que mantuvieron Bernie Sanders y Hillary Clinton en el Partido Demócrata de Estados Unidos. "Tenemos que asumir que los partidos políticos tienen que discutir porque si no, no son democráticos. Es importante que no hagamos de la discusión algo que produce portadas", explica Monedero.