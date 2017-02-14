La paternidad de Pepe Navarro
Eva Zaldívar acusa a Ivonne Reyes de "desaparecer" antes de hacerse nuevas pruebas de ADN
‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado con la exmujer de Pepe Navarro
Eva Zaldívar: "La esperanza es lo último que se pierde"
Ivonne Reyes, al borde de abandonar 'GH VIP': "Es muy cobarde lo que han hecho"
Eva Zaldívar, sobre Ivonne: "Me da mucha pena, no mira adelante"
14.02.17 | 13:11h. telecinco.es |
‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado con la exmujer de Pepe Navarro sobre la paternidad del hijo de Ivonne Reyes y el presentador. Zaldívar ha confesado que quedó con Ivonne al margen de Pepe Navarro para hacerse con sus respectivos hijos unas pruebas de ADN, pero en el último momento, la actriz venezolana "desapareció". "Estas conversaciones las he tenido en privado con ella y es complicado contarlo aquí", ha comentado.
¿Conseguirá Pepe Navarro que el Supremo revise su paternidad? El reportero Pepe del Real ha conseguido hablar con la exmujer del presentador que asegura que "la esperanza es lo último que se pierde". Zaldívar no descarta acudir al Tribunal Europeo de Justicia en caso de que el recurso presentado por su hija Andrea Navarro no prospere.
Además, Zaldívar ha confesado en 'AR' que quedó con Ivonne Reyes, al margen de Pepe Navarro, para hacerse unas pruebas de ADN con sus respectivos hijos y que cuando todo estaba hablado, Ivonne "desapareció". A pesar de ello, no ha querido hablar más de ese acuerdo. "Estas conversaciones las he tenido en privado con ella y es complicado contarlo aquí”, ha añadido.
Ivonne Reyes, al borde del abandono en ‘GH VIP’: "Es muy cobarde lo que están haciendo"
La actriz venezolana está viviendo sus momentos más duros en Guadalix. Ante las cámaras de ‘Gran Hermano VIP’, Ivonne Reyes ha contado todo lo que siente por Pepe Navarro y no es precisamente un mensaje de San Valentín. La actriz se ha llegado a plantear dejar el reality por el recurso presentado por Andrea Navarro sobre la paternidad de su padre. “Es bastante retorcido y de mala gente. Es una situación súper cobarde lo que están haciendo, de gente baja", ha comentado a sus compañeros del reality. Además, l a actriz venezolana se ha echado a llorar en el confesionario. "Me genera angustia no controlar a este personaje , que se vaya del país él... porque quiere que me vaya yo y mi niño", ha afirmado.
Eva Zaldívar, sobre Ivonne: "Me da mucha pena, no mira adelante"
Después de escuchar las palabras de Ivonne Reyes en 'Gran Hermano', en el que la actriz llama "cobarde y mala gente" a Pepe Navarro y asegura que "por su hijo corta cuellos", la exmujer del presentador ha dado su opinión. "Veo que sigue sin afrontar los errores que ha podido hacer en su vida. Esto no es una guerra con Pepe Navarro. Me da mucha pena escucharla porque no mira adelante. Hay que avanzar. No puedes vivir eternamente con los errores que cometen las personas", ha comentado.
Por último, Zaldívar ha mostrado su apoyo a Andrea Navarro ante el recurso presentado por la paternidad de Pepe Navarro: Apoyo a mi hija porque ha tomado una decisión noble y dura para ella. Estoy tranquila y en paz".
Déjanos tu opinión
Esta web no se hace responsable de las opiniones y comentarios de los usuarios.
El número de comentarios enviados puede no coincidir con los publicados debido a la moderación.
Hoy en la tele
-
00:30
AMORES QUE DUELEN
-
01:15
AMORES QUE DUELEN
-
02:15
AMORES QUE DUELEN
-
03:00
AMORES QUE DUELEN
-
03:50
PREMIER CASINO
-
03:55
MIRAMIMUSICA
-
06:25
LATIN FIT
-
06:30
INFORMATIVOS TELECINCO
-
08:55
EL PROGRAMA DE ANA ROSA
-
12:45
MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA
-
14:15
CAMBIAME
-
15:00
INFORMATIVOS TELECINCO
-
15:35
DEPORTES
-
15:45
EL TIEMPO
-
16:00
SÁLVAME IN LOVE LIMÓN
-
17:00
SÁLVAME IN LOVE NARANJA
-
20:15
PASAPALABRA
-
21:05
INFORMATIVOS TELECINCO
-
21:45
EL TIEMPO
-
22:00
GOT TALENT
-
01:00
GOT TALENT. MOMENTAZOS
-
02:00
GOT TALENT
-
-
04:05
MIRAMIMUSICA
-
01:00
GOT TALENT. MOMENTAZOS
-
02:00
GOT TALENT
-
-
04:05
MIRAMIMUSICA
-
06:25
LATIN FIT
-
06:30
INFORMATIVOS TELECINCO
-
08:55
EL PROGRAMA DE ANA ROSA
-
12:45
MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA
-
14:15
CAMBIAME
-
15:00
INFORMATIVOS TELECINCO
-
15:35
DEPORTES
-
15:45
EL TIEMPO
-
16:00
SÁLVAME LIMÓN
-
17:00
SÁLVAME NARANJA
-
20:15
PASAPALABRA
-
21:05
INFORMATIVOS TELECINCO
-
21:35
DEPORTES
-
21:45
EL TIEMPO
-
22:00
MI CASA ES LA TUYA
-
00:30
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
-
01:15
GRAN HERMANO VIP: LA CASA EN DIRECTO
-
-
04:05
MIRAMIMUSICA
-
00:30
ELEMENTARY
-
01:20
ELEMENTARY
-
-
03:00
PURO CUATRO
-
-
-
07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS : LO MEJOR
-
08:00
GYM TONY XS
-
08:30
GYM TONY XS
-
09:30
ALERTA COBRA
-
10:30
ALERTA COBRA
-
11:25
LAS MAÑANAS DE CUATRO (PRIMERA HORA)
-
12:30
LAS MAÑANAS DE CUATRO
-
14:15
NOTICIAS CUATRO
-
14:45
EL TIEMPO
-
14:55
NOTICIAS CUATRO DEPORTES
-
15:25
DEPORTES CUATRO
-
16:00
HAWAI 5.0
-
16:45
HAWAI 5.0
-
17:30
NCIS: LOS ÁNGELES
-
18:30
NCIS: LOS ÁNGELES
-
19:30
CRÓNICA CUATRO
-
20:00
NOTICIAS CUATRO
-
20:55
EL TIEMPO
-
21:00
FIRST DATES: EN ANTERIORES CITAS
-
21:30
FIRST DATES: EN ANTERIORES CITAS
-
21:40
FIRST DATES
-
22:45
EN EL PUNTO DE MIRA
-
00:15
EN EL PUNTO DE MIRA
-
01:00
ESPECIAL CALLEJEROS
-
02:40
PURO CUATRO
-
-
-
00:15
EN EL PUNTO DE MIRA
-
01:00
ESPECIAL CALLEJEROS
-
02:40
PURO CUATRO
-
-
-
07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS : LO MEJOR
-
08:00
GYM TONY XS
-
08:30
GYM TONY XS
-
09:30
ALERTA COBRA
-
10:30
ALERTA COBRA
-
11:25
LAS MAÑANAS DE CUATRO (PRIMERA HORA)
-
12:30
LAS MAÑANAS DE CUATRO
-
14:15
NOTICIAS CUATRO
-
14:45
EL TIEMPO
-
14:55
NOTICIAS CUATRO DEPORTES
-
15:25
DEPORTES CUATRO
-
16:00
HAWAI 5.0
-
16:45
HAWAI 5.0
-
17:30
NCIS: LOS ÁNGELES
-
18:30
NCIS: LOS ÁNGELES
-
19:30
CRÓNICA CUATRO
-
20:00
NOTICIAS CUATRO
-
21:00
DEPORTES CUATRO 2
-
21:20
EL TIEMPO
-
21:30
FIRST DATES
-
22:45
VOLANDO VOY
-
00:10
VOLANDO VOY
-
02:20
PLANETA CALLEJA
-
02:40
RÍO SALVAJE
-
03:10
PURO CUATRO
-
04:10
LA TIENDA EN CASA
-
-
00:45
LA QUE SE AVECINA
-
02:40
LA QUE SE AVECINA
-
04:10
MIRA MI MÚSICA
-
05:40
LA TIENDA EN CASA
-
08:10
I LOVE TV: LO MEJOR
-
08:40
LOS SERRANO
-
10:00
AIDA
-
10:55
AIDA
-
12:00
HOY SE NOS AVECINA ...
-
12:20
"MAKING OF" LA QUE SE AVECINA
-
13:00
LA QUE SE AVECINA
-
15:00
LA QUE SE AVECINA
-
17:00
GYM TONY XS
-
17:55
GYM TONY XS
-
18:25
GYM TONY XS
-
19:00
PAPA CANGURO
-
19:20
PAPA CANGURO
-
19:50
LOL ;-)
-
20:05
AIDA
-
21:30
GYM TONY
-
22:35
CINE: 'MAX PAYNE'
-
00:20
LA QUE SE AVECINA
-
-
03:40
MIRA MI MÚSICA
-
05:40
LA TIENDA EN CASA
-
00:20
LA QUE SE AVECINA
-
-
03:40
MIRA MI MÚSICA
-
05:40
LA TIENDA EN CASA
-
08:10
I LOVE TV: LO MEJOR
-
08:40
LOS SERRANO
-
10:25
AIDA
-
11:15
AIDA
-
12:25
"MAKING OF" LA QUE SE AVECINA
-
13:05
LA QUE SE AVECINA
-
15:00
LA QUE SE AVECINA
-
17:00
GYM TONY XS
-
17:45
GYM TONY XS
-
18:20
GYM TONY XS
-
18:40
GYM TONY XS
-
19:05
PAPA CANGURO
-
19:25
PAPA CANGURO
-
19:55
LOL ;-)
-
20:10
AIDA
-
21:35
GYM TONY
-
22:40
CINE: 'EL CORREDOR DEL LABERINTO'
-
00:40
LA QUE SE AVECINA
-
-
03:30
LA LÍNEA DE LA VIDA
-
05:30
MIRA MI MÚSICA
-
05:40
LA TIENDA EN CASA
-
00:05
STEVEN UNIVERSE
-
00:20
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
00:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
01:05
MR BEAN
-
01:15
MR BEAN
-
01:30
MR BEAN
-
01:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:15
MR BEAN
-
02:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:35
MR BEAN
-
04:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:20
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:30
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:45
MR BEAN
-
05:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:30
CHOWDER
-
06:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:25
MR BEAN
-
06:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
07:10
LAZYTOWN
-
07:25
DORAEMON
-
07:50
DORAEMON
-
08:15
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
08:25
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
08:50
STEVEN UNIVERSE
-
09:00
STEVEN UNIVERSE
-
09:15
INSPECTOR GADGET
-
09:40
INSPECTOR GADGET
-
10:00
MR BEAN
-
10:25
MR BEAN
-
10:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
11:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
11:15
EL SHOW DE GARFIELD
-
11:40
SUPERNOVATOS
-
11:50
SUPERNOVATOS
-
12:00
SUPERNOVATOS
-
12:10
SUPERNOVATOS
-
12:25
STEVEN UNIVERSE
-
12:35
STEVEN UNIVERSE
-
12:50
STEVEN UNIVERSE
-
13:00
STEVEN UNIVERSE
-
13:15
DORAEMON
-
13:40
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
14:05
LAS SUPERNENAS
-
14:15
LAS SUPERNENAS
-
14:30
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
14:40
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
14:55
LOS CORTOS DE GUMBALL
-
15:05
LOS CORTOS DE GUMBALL
-
15:20
CLARENCE
-
15:30
CLARENCE
-
15:45
CLARENCE
-
16:10
HISTORIAS CORRIENTES
-
16:20
HISTORIAS CORRIENTES
-
16:35
TEEN TITANS GO!
-
17:00
DORAEMON
-
17:20
DORAEMON
-
17:45
SOMOS OSOS
-
17:55
SOMOS OSOS
-
18:10
CORTOS DE HORA DE AVENTURAS, LOS
-
18:20
CORTOS DE HORA DE AVENTURAS, LOS
-
18:35
MI CABALLERO Y YO
-
18:45
MI CABALLERO Y YO
-
19:00
LAS SUPERNENAS
-
19:10
LAS SUPERNENAS
-
19:25
CLARENCE
-
19:35
CLARENCE
-
19:50
TEEN TITANS GO!
-
20:00
TEEN TITANS GO!
-
20:15
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
20:40
DORAEMON
-
21:05
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
21:30
HISTORIAS CORRIENTES
-
21:40
HISTORIAS CORRIENTES
-
21:55
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:05
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:20
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:30
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:45
HORA DE AVENTURAS
-
22:55
CORTOS DE HORA DE AVENTURAS, LOS
-
23:10
CORTOS DE HORA DE AVENTURAS, LOS
-
23:20
CORTOS DE HORA DE AVENTURAS, LOS
-
23:35
TITO YAYO
-
23:45
TITO YAYO
-
23:55
STEVEN UNIVERSE
-
00:05
STEVEN UNIVERSE
-
00:20
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
00:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
01:05
MR BEAN
-
01:15
MR BEAN
-
01:30
MR BEAN
-
01:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:15
MR BEAN
-
02:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:35
MR BEAN
-
04:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:20
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:30
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:45
MR BEAN
-
05:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:30
CHOWDER
-
00:05
STEVEN UNIVERSE
-
00:20
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
00:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
01:05
MR BEAN
-
01:15
MR BEAN
-
01:30
MR BEAN
-
01:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:15
MR BEAN
-
02:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:35
MR BEAN
-
04:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:20
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:30
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:45
MR BEAN
-
05:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:30
CHOWDER
-
06:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:25
MR BEAN
-
06:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
07:10
LAZYTOWN
-
07:25
DORAEMON
-
07:50
DORAEMON
-
08:15
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
08:25
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
08:50
STEVEN UNIVERSE
-
09:00
STEVEN UNIVERSE
-
09:15
INSPECTOR GADGET
-
09:40
INSPECTOR GADGET
-
10:00
MR BEAN
-
10:25
MR BEAN
-
10:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
11:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
11:15
EL SHOW DE GARFIELD
-
11:40
SUPERNOVATOS
-
11:50
SUPERNOVATOS
-
12:00
SUPERNOVATOS
-
12:10
SUPERNOVATOS
-
12:25
STEVEN UNIVERSE
-
12:35
STEVEN UNIVERSE
-
12:50
STEVEN UNIVERSE
-
13:00
STEVEN UNIVERSE
-
13:15
DORAEMON
-
13:40
DORAEMON
-
14:05
LAS SUPERNENAS
-
14:15
LAS SUPERNENAS
-
14:30
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
14:40
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
14:55
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
15:20
CLARENCE
-
15:30
CLARENCE
-
15:45
CLARENCE
-
16:10
HISTORIAS CORRIENTES
-
16:20
HISTORIAS CORRIENTES
-
16:35
TEEN TITANS GO!
-
16:45
TEEN TITANS GO!
-
17:00
DORAEMON
-
17:20
DORAEMON
-
17:45
SOMOS OSOS
-
17:55
SOMOS OSOS
-
18:10
HORA DE AVENTURAS
-
18:35
MI CABALLERO Y YO
-
18:45
MI CABALLERO Y YO
-
19:00
LAS SUPERNENAS
-
19:10
LAS SUPERNENAS
-
19:25
CLARENCE
-
19:35
CLARENCE
-
19:50
TEEN TITANS GO!
-
20:00
TEEN TITANS GO!
-
20:15
DORAEMON
-
20:40
DORAEMON
-
21:05
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
21:30
HISTORIAS CORRIENTES
-
21:40
HISTORIAS CORRIENTES
-
21:55
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:05
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:20
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:30
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:45
HORA DE AVENTURAS
-
23:10
HORA DE AVENTURAS
-
23:35
TITO YAYO
-
23:45
TITO YAYO
-
23:55
STEVEN UNIVERSE
-
00:05
STEVEN UNIVERSE
-
00:20
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
00:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
01:05
MR BEAN
-
01:15
MR BEAN
-
01:30
MR BEAN
-
01:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:15
MR BEAN
-
02:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:35
MR BEAN
-
04:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:20
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:30
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:45
MR BEAN
-
05:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:30
CHOWDER
-
00:15
C.S.I. LAS VEGAS
-
01:10
C.S.I. LAS VEGAS
-
02:10
C.S.I. LAS VEGAS
-
02:50
C.S.I. LAS VEGAS
-
03:30
C.S.I. LAS VEGAS
-
04:10
C.S.I. LAS VEGAS
-
04:50
C.S.I. LAS VEGAS
-
05:25
LA TIENDA EN CASA
-
05:55
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
06:15
RIS CIENTIFICA
-
07:10
M.I.R
-
07:45
M.I.R
-
09:10
COMISARIO, EL
-
10:50
COMISARIO, EL
-
12:30
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
13:30
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
14:15
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
15:15
FLASHPOINT
-
16:05
FLASHPOINT
-
16:55
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
18:00
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
19:00
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
20:05
C.S.I. LAS VEGAS
-
20:45
C.S.I. LAS VEGAS
-
21:40
C.S.I. LAS VEGAS
-
22:30
C.S.I. MIAMI
-
23:15
C.S.I. MIAMI
-
00:05
C.S.I. MIAMI
-
01:00
C.S.I. MIAMI
-
01:55
C.S.I. MIAMI
-
02:40
HAWAI 5.0
-
03:15
HAWAI 5.0
-
04:00
CINERGETIC: 'CATEGORÍA 5: CICLOGÉNESIS INFERNAL'
-
05:15
LA TIENDA EN CASA
-
05:45
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
00:05
C.S.I. MIAMI
-
01:00
C.S.I. MIAMI
-
01:55
C.S.I. MIAMI
-
02:40
HAWAI 5.0
-
03:15
HAWAI 5.0
-
04:00
CINERGETIC: 'CATEGORÍA 5: CICLOGÉNESIS INFERNAL'
-
05:15
LA TIENDA EN CASA
-
05:45
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
06:15
RIS CIENTIFICA
-
07:05
M.I.R
-
07:45
M.I.R
-
09:10
COMISARIO, EL
-
10:45
COMISARIO, EL
-
12:30
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
13:30
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
14:15
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
15:15
FLASHPOINT
-
16:05
FLASHPOINT
-
16:55
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
18:00
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
19:00
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
20:05
C.S.I. LAS VEGAS
-
20:45
C.S.I. LAS VEGAS
-
21:45
C.S.I. LAS VEGAS
-
22:30
NCIS: LOS ÁNGELES
-
23:15
NCIS: LOS ÁNGELES
-
00:05
NCIS: LOS ÁNGELES
-
00:55
NCIS: LOS ÁNGELES
-
01:50
NCIS: LOS ÁNGELES
-
02:30
NCIS: LOS ÁNGELES
-
03:10
NCIS: LOS ÁNGELES
-
03:50
NCIS: LOS ÁNGELES
-
04:30
NCIS: LOS ÁNGELES
-
05:10
LA TIENDA EN CASA
-
05:40
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
00:10
MAJOR CRIMES
-
01:05
MAJOR CRIMES
-
02:00
MAJOR CRIMES
-
02:40
MAJOR CRIMES
-
03:20
MAJOR CRIMES
-
04:00
MAJOR CRIMES
-
04:30
MAJOR CRIMES
-
04:50
MIRAMIMUSICA
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
07:40
ANATOMIA DE GREY
-
08:30
ANATOMIA DE GREY
-
09:15
MUJERES DESESPERADAS
-
10:00
MUJERES DESESPERADAS
-
11:00
CASTLE
-
11:55
CASTLE
-
12:45
CASTLE
-
13:30
CASTLE
-
14:20
MAJOR CRIMES
-
15:10
MAJOR CRIMES
-
16:05
MAJOR CRIMES
-
17:00
TU CASA A JUICIO
-
17:30
TU CASA A JUICIO
-
18:20
TU CASA A JUICIO
-
19:20
TU CASA A JUICIO
-
20:05
TU CASA A JUICIO
-
21:00
HOY EN CAZAMARIPOSAS
-
21:05
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
-
21:30
CAZAMARIPOSAS
-
21:40
MÁS CAZAMARIPOSAS
-
22:00
ELEMENTARY
-
23:00
ELEMENTARY
-
00:00
ELEMENTARY
-
00:50
ELEMENTARY
-
01:30
ELEMENTARY
-
-
03:00
ELEMENTARY
-
03:40
ELEMENTARY
-
04:20
ELEMENTARY
-
04:55
MIRAMIMUSICA
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
00:00
ELEMENTARY
-
00:50
ELEMENTARY
-
01:30
ELEMENTARY
-
-
03:00
ELEMENTARY
-
03:40
ELEMENTARY
-
04:20
ELEMENTARY
-
04:55
MIRAMIMUSICA
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
07:15
ANATOMIA DE GREY
-
08:30
ANATOMIA DE GREY
-
09:15
MUJERES DESESPERADAS
-
10:00
MUJERES DESESPERADAS
-
11:00
CASTLE
-
11:45
CASTLE
-
12:45
CASTLE
-
13:30
CASTLE
-
14:20
MAJOR CRIMES
-
15:10
MAJOR CRIMES
-
16:05
MAJOR CRIMES
-
17:00
TU CASA A JUICIO
-
17:30
TU CASA A JUICIO
-
18:25
TU CASA A JUICIO
-
19:20
TU CASA A JUICIO
-
20:05
TU CASA A JUICIO
-
21:00
HOY EN CAZAMARIPOSAS
-
21:05
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
-
21:30
CAZAMARIPOSAS
-
21:40
MÁS CAZAMARIPOSAS
-
22:00
MOTIVE
-
23:00
MOTIVE
-
00:00
MOTIVE
-
00:50
MOTIVE
-
01:30
MOTIVE
-
02:20
MOTIVE
-
03:00
MOTIVE
-
03:40
MOTIVE
-
04:20
MOTIVE
-
04:50
MIRAMIMUSICA
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
00:05
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
01:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
01:50
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
02:30
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
03:10
ESPECIAL CALLEJEROS
-
04:00
ESPECIAL CALLEJEROS
-
04:50
ESPECIAL CALLEJEROS
-
05:40
CALLEJEROS
-
06:00
CALLEJEROS VIAJEROS
-
07:00
CALLEJEROS VIAJEROS
-
07:45
CALLEJEROS VIAJEROS
-
08:35
CALLEJEROS VIAJEROS
-
09:20
CALLEJEROS VIAJEROS
-
10:00
CALLEJEROS VIAJEROS
-
10:50
CALLEJEROS VIAJEROS
-
11:35
SUPERCOLECCIONES
-
12:00
LOCOS DEL RECICLAJE
-
12:25
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
-
12:55
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
-
13:20
LOS REYES DE LA MADERA
-
14:20
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
-
14:45
INKMASTER
-
15:40
INKMASTER
-
16:15
VETERINARIO AL RESCATE
-
16:50
VETERINARIO AL RESCATE
-
17:15
VETERINARIO AL RESCATE
-
18:05
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
18:35
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
19:05
TARUGOS CONTRA BESTIAS
-
19:35
TARUGOS CONTRA BESTIAS
-
20:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
21:00
CHAPUZAS CONGÉNITAS
-
21:55
CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
-
22:20
LA REVELACIÓN DE LAS PIRÁMIDES
-
00:20
CARRO DE GUERRA: EL ARMA DE LOS FARAONES
-
01:30
CIUDADES BAJO TIERRA
-
02:25
CIUDADES BAJO TIERRA
-
03:05
CIUDADES BAJO TIERRA
-
03:45
CIUDADES BAJO TIERRA
-
04:30
MALAS PULGAS
-
05:20
MALAS PULGAS
-
05:30
CALLEJEROS VIAJEROS
-
00:20
CARRO DE GUERRA: EL ARMA DE LOS FARAONES
-
01:30
CIUDADES BAJO TIERRA
-
02:25
CIUDADES BAJO TIERRA
-
03:05
CIUDADES BAJO TIERRA
-
03:45
CIUDADES BAJO TIERRA
-
04:30
MALAS PULGAS
-
05:20
MALAS PULGAS
-
05:30
CALLEJEROS VIAJEROS
-
06:00
CALLEJEROS VIAJEROS
-
06:15
CALLEJEROS VIAJEROS
-
07:00
CALLEJEROS VIAJEROS
-
07:45
CALLEJEROS VIAJEROS
-
08:30
CALLEJEROS VIAJEROS
-
09:20
CALLEJEROS VIAJEROS
-
10:10
CALLEJEROS VIAJEROS
-
11:00
CALLEJEROS VIAJEROS
-
11:45
SUPERCOLECCIONES
-
12:15
LOCOS DEL RECICLAJE
-
12:35
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
-
13:00
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
-
13:30
LOS REYES DE LA MADERA
-
14:25
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
-
14:55
INKMASTER
-
15:45
INKMASTER
-
16:30
VETERINARIO AL RESCATE
-
17:00
VETERINARIO AL RESCATE
-
17:20
VETERINARIO AL RESCATE
-
18:10
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
18:40
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
19:10
TARUGOS CONTRA BESTIAS
-
19:40
TARUGOS CONTRA BESTIAS
-
20:20
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
21:10
CHAPUZAS CONGÉNITAS
-
21:55
CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
-
22:25
INKMASTER (NUEVA TEMPORADA)
-
23:15
INKMASTER
-
00:00
INKMASTER
-
00:45
INKMASTER
-
01:35
INKMASTER
-
02:20
INKMASTER
-
02:55
CALLEJEROS
-
03:45
CALLEJEROS
-
04:25
CALLEJEROS
-
05:00
CALLEJEROS
-
05:45
CALLEJEROS
Nuevos formatos en mtmad.es
'GH VIP' es interactivo
¡Vive el reality con contenidos inéditos!
Descárgate la app de mitele
Series, programas, deporte, en directo...
'La Voz' en tu móvil y tablet
¡Disfruta con contenidos inéditos!
La APP de Mediaset Sport
El deporte, en tu tablet o smartphone.
'El tiempo hoy' en tus manos
Una nueva forma de entender el tiempo.
Debes iniciar sesión para poder comentar
Inicia sesión