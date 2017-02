Eva Zaldívar acusa a Ivonne Reyes de "desaparecer" antes de hacerse nuevas pruebas de ADN

¿Conseguirá Pepe Navarro que el Supremo revise su paternidad? El reportero Pepe del Real ha conseguido hablar con la exmujer del presentador que asegura que "la esperanza es lo último que se pierde". Zaldívar no descarta acudir al Tribunal Europeo de Justicia en caso de que el recurso presentado por su hija Andrea Navarro no prospere.

Además, Zaldívar ha confesado en 'AR' que quedó con Ivonne Reyes, al margen de Pepe Navarro, para hacerse unas pruebas de ADN con sus respectivos hijos y que cuando todo estaba hablado, Ivonne "desapareció". A pesar de ello, no ha querido hablar más de ese acuerdo. "Estas conversaciones las he tenido en privado con ella y es complicado contarlo aquí”, ha añadido.



Ivonne Reyes, al borde del abandono en ‘GH VIP’: "Es muy cobarde lo que están haciendo"

La actriz venezolana está viviendo sus momentos más duros en Guadalix. Ante las cámaras de ‘Gran Hermano VIP’, Ivonne Reyes ha contado todo lo que siente por Pepe Navarro y no es precisamente un mensaje de San Valentín. La actriz se ha llegado a plantear dejar el reality por el recurso presentado por Andrea Navarro sobre la paternidad de su padre. “Es bastante retorcido y de mala gente. Es una situación súper cobarde lo que están haciendo, de gente baja", ha comentado a sus compañeros del reality. Además, l a actriz venezolana se ha echado a llorar en el confesionario. "Me genera angustia no controlar a este personaje , que se vaya del país él... porque quiere que me vaya yo y mi niño", ha afirmado.

Eva Zaldívar, sobre Ivonne: "Me da mucha pena, no mira adelante"

Después de escuchar las palabras de Ivonne Reyes en 'Gran Hermano', en el que la actriz llama "cobarde y mala gente" a Pepe Navarro y asegura que "por su hijo corta cuellos", la exmujer del presentador ha dado su opinión. "Veo que sigue sin afrontar los errores que ha podido hacer en su vida. Esto no es una guerra con Pepe Navarro. Me da mucha pena escucharla porque no mira adelante. Hay que avanzar. No puedes vivir eternamente con los errores que cometen las personas", ha comentado.

Por último, Zaldívar ha mostrado su apoyo a Andrea Navarro ante el recurso presentado por la paternidad de Pepe Navarro: Apoyo a mi hija porque ha tomado una decisión noble y dura para ella. Estoy tranquila y en paz".