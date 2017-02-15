Planes de pensiones: ¿Sí o no?
¿Me hago un plan de pensiones? Las ventajas e inconvenientes, en 'AR'
¿Lo mejor es un plan de pensiones o hay otras opciones?
Dos expertos aconsejan a una pareja sobre su jubilación
15.02.17 | 11:00h. telecinco.es |
‘El programa de AR’ analiza las ventajas e inconvenientes de contratar un plan de pensiones privado y lo comparar con otras alternativas de inversión, como la Bolsa. Además, un equipo del programa acompaña a dos expertos que intentan convencer a una pareja de cuál es la mejor opción para su ahorro familiar. ¿Qué elegirán?
¡Conviene un plan de pensiones? 'El programa de Ana Rosa' ha analizado la cara y la cruz de esta decisión de ahorro. Entre los aspectos positivos destacan sus ventajas fiscales a corto plazo ya que permite desgravar, el nulo riesgo (siempre que sea a plazo fijo) y que es una buena fórmula de ahorro para la jubilación. Por otro lado, las desventajas de contratar un plan de pensiones es no poder disponer de ese dinero en caso de imprevistos. Además, cuando se rescate el plan de pensiones tendrás que pagar tasas y puede tener riesgo en caso de ser un plan variable.
Por eso, para contratar un plan de pensiones los expertos recomiendan tres opciones:
1. La edad (Los expertos recomiendan no abrirlo con menos de 35 años)
2. Hacer una comparativa de planes (ver precios y comparar opciones entre bancos y aseguradoras)
3. Ojo a las comisiones (en estos momentos están en torno al 2%)
¿Plan de pensiones o inversiones en Bolsa? Dos expertos aconsejan a una pareja
Mónica y Dani tienen 42 años y tres niños. Están preocupados por su jubilación. 'AR' acompaña a dos expertos que intentan convencer a una pareja de cuál es la mejor opción para su ahorro familiar. Tienen una hipoteca de 900 euros al mes y una capacidad de ahorro de aproximadamente 300 euros mensuales. Con esas condiciones, Gregorio Gil de Rozas aconseja que contraten un plan de pensiones, mientras que Juan Ramón Rallo les recomienda invertir en Bolsa. ¿Qué elegirán?
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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C.S.I. LAS VEGAS
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LOS 100
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GRIMM
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LA TIENDA EN CASA
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LA TIENDA EN CASA
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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LA TIENDA EN CASA
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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DCINE: 'PERDIDA'
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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CARRO DE GUERRA: EL ARMA DE LOS FARAONES
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CIUDADES BAJO TIERRA
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CIUDADES BAJO TIERRA
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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LOCOS DEL RECICLAJE
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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LOS REYES DE LA MADERA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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VETERINARIO AL RESCATE
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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PLANETA CALLEJA
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PLANETA CALLEJA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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RÍO SALVAJE
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RÍO SALVAJE
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DESAFÍO EXTREMO
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DESAFÍO EXTREMO
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