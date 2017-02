La infanta Cristina, la reina del "no" en el juicio del caso Nòos

La infanta Cristina no se ha cansado de negarlo todo durante el juicio del caso Nòos. "No participé, no, no realicé..." Ya en su primera declaración ante el juez Castro las evasivas ascendieron a 573, 412 no lo sé, 82 no recuerdo, 58 lo desconozco y 7 no me consta, no sabía o no tenía conocimiento"