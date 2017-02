Los mejores memes de Twitter tras la sentencia de Urdangarín

La Audiencia Nacional ya se ha pronunciado sobre el caso Nóos y, en concreto, sobre Iñaki Urdangarín, al que le han caído seis años y tres meses de prisión, siete años de inhabilitación y una multa de 512.553 euros. Es la noticia del momento y, cómo no, en las redes sociales no ha pasado desapercibida, sobre todo para los tuiteros más originales, que no han dudado en sacar algo de humor ante esta noticia de última hora.