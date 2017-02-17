¡Siempre con humor!
Los mejores memes de Twitter tras la sentencia de Urdangarín
17.02.17 | 12:45h. telecinco.es |
La Audiencia Nacional ya se ha pronunciado sobre el caso Nóos y, en concreto, sobre Iñaki Urdangarín, al que le han caído seis años y tres meses de prisión, siete años de inhabilitación y una multa de 512.553 euros. Es la noticia del momento y, cómo no, en las redes sociales no ha pasado desapercibida, sobre todo para los tuiteros más originales, que no han dudado en sacar algo de humor ante esta noticia de última hora.
Hoy vuelve Prison Break con cambio de protagonista 😂 #SentenciaNOOS #Urdangarin #UrdangaAlTrullo pic.twitter.com/fpO6KYLgHt— Escipión el Africano (@rabodetoro76) 17 de febrero de 2017
Lo repito: MÁXIMA TENSIÓN ante el desenlace del juicio Nóos. #LaCafeteraNoosHanPillao #infanta #urdangarín pic.twitter.com/UlFzssxAWG— Ferran Martín (@ferranmartin) 17 de febrero de 2017
#Urdangarin YoRoboTó , pero no se Na #Noos #Infanta no sabe nada de nada.. pic.twitter.com/8B3GEs4Rbv— Chus .... (@Chusina5) 17 de febrero de 2017
Urdangarin ↔ Nóos ➡ #LeopoldoEP ➡ #LaCafeteraNoosHanPillao pues eso pic.twitter.com/03YubGgLcu— παππούς (@welo45) 17 de febrero de 2017
al final la Infanta Cristina y Urdangarin tendrán razón y seremos nosotros los q una vez más lo hemos entendido mal #LaCafeteraNoosHanPillao pic.twitter.com/9SM0IPkw2O— zorrocloco (@Sinexcepcingma1) 17 de febrero de 2017
Que levante la mano quien fue el maximo responsable en Noos que permitio y ayudo a Urdangarin y la infanta a trincar y se ira de rositas.. pic.twitter.com/3ZglLqyDa1— Sayonaratroika (@rcabrero75) 17 de febrero de 2017
#Nóos #SentenciaNoos— Pasanospoco (@pasanospoco) 17 de febrero de 2017
Urdangarín: 6 años y 3 meses
Infanta Cristina: MUY BIEN GUAPI pic.twitter.com/ctoC33n4B5
Madre mía Urdangarín, yo voy haciéndome ya la csmiseta ! pic.twitter.com/dbGUdEXdSU— Fer Novato (@fer_novato) 17 de febrero de 2017
#SentenciaNOOS— Pasanospoco (@pasanospoco) 17 de febrero de 2017
Nóos
Urdangarín
LOS CUARTOS, LOS CUARTOS! pic.twitter.com/HO1ls5Pn2X
Iñaki Urdangarín condenado a 6 años y 3 meses de cárcel... a no ser que Matlock intervenga. ¡¡¡MAAAAATLOCK!!! pic.twitter.com/e2Q8opuIJd— The Geeksaw Blog (@TheGeeksaw) 17 de febrero de 2017
La Fiscalía planea pedir prisión inmediata para Urdangarin si lo condenan a más de 6 años pic.twitter.com/4VUt8qc1JH— santi orue (@orue_s) 17 de febrero de 2017
La justicia se “cebra" con #urdangarin pic.twitter.com/Q3rYokIdfC— Kukuxumusu (@kukuxumusu) 17 de febrero de 2017
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EL COMISARIO
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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20:05
C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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LA TIENDA EN CASA
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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05:25
LA TIENDA EN CASA
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06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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07:20
REX, UNIDAD ESPECIAL
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08:00
REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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09:35
WALKER
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WALKER
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WALKER
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FLASHPOINT
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. NEW YORK
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MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
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MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
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MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
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MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
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MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
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MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
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MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
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05:25
LA TIENDA EN CASA
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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09:30
MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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11:00
CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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14:20
MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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17:00
TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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21:00
HOY EN CAZAMARIPOSAS
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21:05
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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21:30
CAZAMARIPOSAS
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21:45
MÁS CAZAMARIPOSAS
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22:10
FRIDAY I'M IN LOVE: 'UNA CENICIENTA DE MODA'
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00:00
FRIDAY I'M IN LOVE: 'NO HAY DOS SIN TRES'
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02:05
FRIDAY I'M IN LOVE: 'LA DECISIÓN (EN NOMBRE DEL AMOR)'
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03:45
THE CLOSER
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04:25
THE CLOSER
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04:50
DIVINITY JUKEBOX
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04:55
TAQUILLA MEDIASET
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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00:00
FRIDAY I'M IN LOVE: 'NO HAY DOS SIN TRES'
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02:05
FRIDAY I'M IN LOVE: 'LA DECISIÓN (EN NOMBRE DEL AMOR)'
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03:45
THE CLOSER
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THE CLOSER
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
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08:15
UNA FIESTA PERFECTA CON DAVID TUTERA
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09:00
CONQUÍSTAME
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10:00
CONQUÍSTAME
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11:40
VENDER PARA COMPRAR
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12:30
VENDER PARA COMPRAR
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13:25
VENDER PARA COMPRAR
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14:15
VENDER PARA COMPRAR
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15:10
VENDER PARA COMPRAR
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16:00
VENDER PARA COMPRAR
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17:00
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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17:45
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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20:25
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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21:45
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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22:30
CASTLE
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CASTLE
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00:30
CASTLE
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01:15
CASTLE
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02:05
CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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DIVINITY JUKEBOX
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05:10
TAQUILLA MEDIASET
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05:15
LA TIENDA EN CASA
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00:55
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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01:40
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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02:25
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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03:10
RÍO SALVAJE
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03:40
RÍO SALVAJE
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04:10
DESAFÍO EXTREMO
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05:05
DESAFÍO EXTREMO
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06:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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06:45
CALLEJEROS VIAJEROS
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07:30
CALLEJEROS VIAJEROS
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08:15
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:10
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:05
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:55
CALLEJEROS VIAJEROS
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11:45
SUPERCOLECCIONES
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12:10
LOCOS DEL RECICLAJE
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12:35
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:00
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:25
LOS REYES DE LA MADERA
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14:25
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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14:50
INKMASTER
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15:40
INKMASTER
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16:25
VETERINARIO AL RESCATE
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16:55
VETERINARIO AL RESCATE
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17:20
VETERINARIO AL RESCATE
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18:10
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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18:40
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:10
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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19:40
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:00
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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21:50
CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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22:20
GEMELOS DIABÓLICOS
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23:25
GEMELOS DIABÓLICOS
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00:15
GEMELOS DIABÓLICOS
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01:10
GEMELOS DIABÓLICOS
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02:05
GEMELOS DIABÓLICOS
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02:50
CUARTO MILENIO
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04:50
CUARTO MILENIO
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00:15
GEMELOS DIABÓLICOS
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01:10
GEMELOS DIABÓLICOS
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02:05
GEMELOS DIABÓLICOS
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02:50
CUARTO MILENIO
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04:50
CUARTO MILENIO
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06:00
CUARTO MILENIO
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06:35
FOGONES LEJANOS
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07:35
TRAGONES
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08:00
TRINCHADO
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08:45
TRINCHADO
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09:25
TRINCHADO
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10:10
TRINCHADO
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10:55
TRINCHADO
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11:40
LOS INGENIADORES
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12:25
LA CIENCIA A TUS PIES
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12:50
LA CIENCIA A TUS PIES
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13:15
LA CIENCIA A TUS PIES
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13:40
CIENCIA PARA TORPES
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14:10
CIENCIA PARA TORPES
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14:30
CIENCIA PARA TORPES
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14:55
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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15:25
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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15:50
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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16:45
MI EXTRAÑA ADICCIÓN, ESPECIAL LOS 10 CASOS MÁS SORPRENDENTES
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17:35
EN EL PUNTO DE MIRA
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19:15
EN EL PUNTO DE MIRA
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20:50
ESPECIAL CALLEJEROS
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21:30
ESPECIAL CALLEJEROS
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22:35
ESPECIAL CALLEJEROS
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23:30
ESPECIAL CALLEJEROS
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00:30
ESPECIAL CALLEJEROS
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01:30
ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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03:15
ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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04:20
ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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05:25
ESPECIAL CALLEJEROS
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