Jesús Vázquez: “Los colegios no quieren ver que sus alumnos sufren bullying”

Esta noche se estrena Proyecto Bullying de la mano de Jesús Vázquez que contará la historia de varios jóvenes que sufren acoso escolar. Con la ayuda de una cámara oculta, el conductor de este programa y sus familiares ven lo que sufren estos chicos en los centros escolares. “Los colegios son los primeros que no quieren ver las imágenes, no hacen nada. Creen que en sus centros los alumnos no sufren bullying”, añade el presentador.