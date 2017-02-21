Continúa la búsqueda en el Guadalquivir
'AR' reconstruye el recorrido de Carcaño para deshacerse de Marta del Castillo
Ángel Moya realiza el recorrido que pudo hacer Carcaño desde su casa al Guadalquivir
Una testigo vio a tres encapuchados con un silla de ruedas en un punto del recorrido
¿Cuánto habrían tardado los asesinos de Marta en realizar este recorrido?
La policía localiza un objeto sospechoso bajo el puente del Alamillo
21.02.17 | 10:57h. telecinco.es |
El principal argumento del informe realizado por Antonio del Castillo para realizar búsqueda en la dársena del Guadalquivir es la distancia que había entre esta zona del río y la casa de Miguel Carcaño, situada en la calle León XIII. Además, una enfermera asegura que vio a tres personas encapuchadas empujando una silla de ruedas. ¿Cuánto tardaron los asesinos de Marta del Castillo en realizar este trayecto? El periodista Ángel Moya lo ha comprobado.
Mientras los GEO siguen rastreando la zona de la dársena del Guadalquivir en busca de restos del cuerpo de Marta del Castillo, Ángel Moya ha realizado en directo el recorrido que pudieron realizar los asesinos desde el escenario del crimen, la casa de Miguel Carcaño, y el lugar del río donde podrían haber arrojado el cuerpo de Marta del Castillo, a una distancia de 900 metros.
Según el recorrido recreado por Moya, los asesinos habrían salido del portal, girado a la izquierda por la calle León XIII y desde allí girado en la primera calle a la derecha, por la calle Manzana para encaminarse directamente al río. Siguiendo las indicaciones del informe realizado por el padre de Marta del Castillo , los asesinos cruzaron la avenida y internaron en el complejo hospitalario Virgen de la Macarena cruzando una valla. (4:29 minutos desde inicio del recorrido).
Llegado a ese punto, hay un desacuerdo entre lo que dice el informe Antonio del Castillo y la policía. Según el informe, los asesinos atajaron por una especie de calle peatonal interna entre el complejo hospitalario y el instituto anatómico forense. La policía considera que es imposible porque tendrían que haber saltado una valla de dos metros de altura.
La policía localiza un objeto sospechoso bajo el puento del Alamillo
El padre de Marta del Castillo se emociona con las primeras informaciones de la búsqueda del cuerpo de Marta. Visiblemente emocionado, Antonio del Castillo asegura en 'AR' que las condiciones de visibilidad en las profundidades del Guadalquivir son mejor de lo esperadas incialmente. Los buzos del equipo de los GEO han comenzado a inspeccionar una zona cercana a la orilla del río justo debajo del puente del Alamillo. Al parecer, el radar ha localizado un objeto alargado de aproximadamente dos metros, aunque no se puede especificar de qué se trata. En la búsqueda de la jornada anterior, los buzos de la policía encontraron unas botas militares, una bicileta y una lavadora, informa Ángel Moya.
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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M.I.R
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LOS SIMULADORES
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EL COMISARIO
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EL COMISARIO
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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C.S.I. LAS VEGAS
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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MAJOR CRIMES
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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ELEMENTARY
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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MUJERES DESESPERADAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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12:05
SUPERCOLECCIONES
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12:30
LOCOS DEL RECICLAJE
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13:00
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:30
LOS REYES DE LA MADERA
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14:25
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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14:50
INKMASTER
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INKMASTER
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16:30
VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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18:10
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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18:40
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:10
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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19:35
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:00
CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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21:35
CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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21:55
CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS RECHAZADOS MÁS EXTRAORDINARIOS
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22:20
CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS FAMOSOS MÁS EXTRAORDINARIOS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS CAMBIOS MÁS EXTRAORDINARIOS
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23:10
RAMÓN LASO: SINÓNIMO DE MUERTE
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00:30
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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01:10
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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01:35
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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02:00
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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02:25
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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02:50
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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03:10
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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CONVÉNZEME
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04:25
CONVÉNZEME
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MALAS PULGAS
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MALAS PULGAS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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CONVÉNZEME
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MALAS PULGAS
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MALAS PULGAS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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SUPERCOLECCIONES
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LOCOS DEL RECICLAJE
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LOS REYES DE LA MADERA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS PACIENTES MÁS EXTRAORDINARIOS
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INKMASTER
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