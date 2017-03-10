'AR Investigación'
'AR' presencia un tiroteo en Granada y cómo una mujer esconde una pistola
Impactantes imágenes en exclusiva del programa de Ana Rosa
La reportera de 'AR investigación', clave en la detención de un sospechoso
Ana Rosa, a la reportera: "Excelente trabajo, pero si te arriesgas menos, no pasa nada"
10.03.17 | 12:20h. telecinco.es |
El programa de Ana Rosa tiene imágenes exclusivas que pueden ser clave para la investigación de un asesinato en el barrio de La Paz, Granada. Mientras una reportera grababa una reportaje sobre el cultivo de marihuana en la zona, escucha unos disparos y llega a un escenario de un crimen cuando la víctima permanecía con vida.
Los periódicos de Andalucía publicaban esta mañana en sus portadas un crimen ocurrido en Granada. A las 11 de la mañana, en el barrio de la Paz, dos disparos alertan al vecindario. En esa zona se encontraba Alba, una reportera de investigación de Ana Rosa que se encontraba grabando un reportaje sobre el tráfico de droga que ha llevado al enfrentamiento entre marroquís y gitanos en la zona.
Al acercarse al lugar del crimen, un hombre cargado con un niño pequeño parece huir en coche de la zona. Calle arriba, la reportera se dirige a una corrala donde un chico marroquí está tendido en el suelo aún con vida. Se trata de un ajuste de cuentas de dos bandas de narcotraficantes. La víctima, de unos 20 años, es la tercera en la zona en poco más de un mes.
Una mujer se lleva una pistola del escenario sin que la descubra la policía
Después de llegar al escenario del crimen en Granada, Alba, reportera de investigación del programa de Ana Rosa, graba todo lo que sucede. Mientras la víctima permanece herida de gravedad, los vecinos del barrio de La Paz, en Granada, empiezan a merodear por el escenario del ajuste de cuentas. Aprovechando el tumulto, un hombre oculta una pistola con una gorra que hay en el suelo y susurra algo al oído a una señora. Mientras, la reportera grita que no toquen el arma. Posteriormente y con la policía delante, la señora recoge la gorra con el arma. ¿Se trata del arma del crimen? ¿Pertenecía la pistola al sospechoso?
"Al principio cuando llegué me quedé un poco parada porque no sabía si seguían disparando y había riesgo", cuenta Alba. La reportera, testigo de todo lo que sucedió posteriormente, avisó al servicio de emergencias. “Yo creo que la pistola era de la víctima porque la persona que la cogió es de su entorno, amiga de la familia de los marroquís. Además, un asesino no suele dejar la pistola en el lugar del crimen", cuenta.
Déjanos tu opinión
Esta web no se hace responsable de las opiniones y comentarios de los usuarios.
El número de comentarios enviados puede no coincidir con los publicados debido a la moderación.
Hoy en la tele
-
01:45
GRAN HERMANO VIP: LA CASA EN DIRECTO
-
-
-
06:25
LATIN FIT
-
06:30
INFORMATIVOS TELECINCO
-
08:55
EL PROGRAMA DE ANA ROSA
-
12:45
MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA
-
14:15
CAMBIAME
-
15:00
INFORMATIVOS TELECINCO
-
15:35
DEPORTES
-
15:45
EL TIEMPO
-
16:00
SÁLVAME LIMÓN
-
17:00
SÁLVAME NARANJA
-
20:15
PASAPALABRA
-
21:05
INFORMATIVOS TELECINCO
-
21:35
DEPORTES
-
21:45
EL TIEMPO
-
22:00
LA VOZ KIDS (ESTRENO)
-
00:45
LA VOZ KIDS: LOS ELEGIDOS
-
01:45
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
-
02:00
GRAN HERMANO VIP: LA CASA EN DIRECTO
-
-
-
00:45
LA VOZ KIDS: LOS ELEGIDOS
-
01:45
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
-
02:00
GRAN HERMANO VIP: LA CASA EN DIRECTO
-
-
-
06:45
I LOVE TV: LO MEJOR
-
07:45
CAZAMARIPOSAS VIP
-
09:00
CAZAMARIPOSAS VIP
-
10:00
MAS QUE COCHES
-
11:00
GOT TALENT
-
15:00
INFORMATIVOS TELECINCO
-
15:35
DEPORTES
-
15:45
EL TIEMPO
-
16:00
CINE: 'LA TERMINAL'
-
18:30
¡QUÉ TIEMPO TAN FELIZ!
-
20:10
PASAPALABRA
-
21:05
INFORMATIVOS TELECINCO
-
21:35
DEPORTES
-
21:45
EL TIEMPO
-
22:00
SÁBADO DELUXE
-
02:30
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
-
02:45
GRAN HERMANO VIP: LA CASA EN DIRECTO
-
-
-
00:30
MENTES CRIMINALES
-
01:10
MENTES CRIMINALES
-
02:10
MENTES CRIMINALES
-
02:50
PURO CUATRO
-
-
05:15
PURO CUATRO
-
07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS:LO MEJOR
-
08:00
GYM TONY XS
-
08:30
GYM TONY XS
-
09:15
ALERTA COBRA
-
10:15
ALERTA COBRA
-
11:20
LAS MAÑANAS DE CUATRO (PRIMERA HORA)
-
12:30
LAS MAÑANAS DE CUATRO
-
14:15
NOTICIAS CUATRO
-
14:45
EL TIEMPO
-
14:55
NOTICIAS CUATRO DEPORTES
-
15:25
DEPORTES CUATRO
-
15:45
DANI & FLO
-
17:00
HAWAI 5.0
-
17:45
HAWAI 5.0
-
18:40
HAWAI 5.0
-
19:30
CRÓNICA CUATRO
-
20:00
NOTICIAS CUATRO
-
21:00
DEPORTES CUATRO 2
-
21:20
EL TIEMPO
-
21:30
FIRST DATES
-
22:15
EL BLOCKBUSTER: 'MILLENNIUM: LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES'
-
01:15
CINE CUATRO: 'LOS IDUS DE MARZO'
-
03:10
PURO CUATRO
-
-
05:15
MIRA MI MÚSICA
-
05:45
PURO CUATRO
-
01:15
CINE CUATRO: 'LOS IDUS DE MARZO'
-
03:10
PURO CUATRO
-
-
05:15
MIRA MI MÚSICA
-
05:45
PURO CUATRO
-
07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS:LO MEJOR
-
07:20
MALAS PULGAS
-
08:20
MALAS PULGAS
-
09:30
DESAFÍO EXTREMO
-
10:30
CALLEJEROS VIAJEROS
-
11:40
CALLEJEROS VIAJEROS
-
12:40
EL XEF
-
14:00
NOTICIAS CUATRO
-
14:45
EL TIEMPO
-
14:55
NOTICIAS CUATRO DEPORTES
-
15:25
DEPORTES CUATRO
-
15:45
HOME CINEMA: 'WASABI, EL TRATO SUCIO DE LA MAFIA'
-
17:30
HOME CINEMA: 'EL QUINTO PODER'
-
20:10
NOTICIAS CUATRO
-
21:00
DEPORTES CUATRO 2
-
21:20
EL TIEMPO
-
21:30
FIRST DATES: EN ANTERIORES CITAS
-
22:00
Que incluye: AVANCE EXCLUSIVO LA BELLA Y LA BESTIA
-
22:15
FIRST DATES
-
23:40
FIRST DATES
-
01:10
ADÁN Y EVA
-
02:35
MAKING OF: ES POR TU BIEN
-
03:00
PURO CUATRO
-
-
05:30
PURO CUATRO
-
00:40
LA QUE SE AVECINA
-
-
03:40
LA LÍNEA DE LA VIDA
-
-
05:40
LA TIENDA EN CASA
-
08:20
I LOVE TV: LO MEJOR
-
08:55
LOS SERRANO
-
10:20
AIDA
-
11:20
AIDA
-
12:20
HOY SE NOS AVECINA ...
-
12:50
"MAKING OF" LA QUE SE AVECINA
-
13:25
LA QUE SE AVECINA
-
15:10
LA QUE SE AVECINA
-
17:00
GYM TONY XS
-
17:35
GYM TONY XS
-
18:15
GYM TONY XS
-
18:50
LOL ;-)
-
18:55
LOL ;-)
-
19:00
DANI & FLO
-
20:10
AIDA
-
21:10
GYM TONY
-
22:35
LA QUE SE AVECINA
-
00:25
LA QUE SE AVECINA
-
-
03:35
LA LÍNEA DE LA VIDA
-
-
05:40
LA TIENDA EN CASA
-
00:25
LA QUE SE AVECINA
-
-
03:35
LA LÍNEA DE LA VIDA
-
-
05:40
LA TIENDA EN CASA
-
08:10
CASO ABIERTO
-
08:55
CASO ABIERTO
-
09:40
CASO ABIERTO
-
10:20
CASO ABIERTO
-
11:15
CASO ABIERTO
-
11:55
CASO ABIERTO
-
12:50
MENTES CRIMINALES
-
13:30
MENTES CRIMINALES
-
14:20
MENTES CRIMINALES
-
15:10
LA QUE SE AVECINA
-
16:55
AIDA
-
18:00
AIDA
-
19:05
LA QUE SE AVECINA
-
20:45
LA QUE SE AVECINA
-
22:50
C.S.I. LAS VEGAS
-
23:30
C.S.I. LAS VEGAS
-
00:10
C.S.I. LAS VEGAS
-
00:50
C.S.I. LAS VEGAS
-
02:10
C.S.I. LAS VEGAS
-
02:50
C.S.I. LAS VEGAS
-
03:35
LA LÍNEA DE LA VIDA
-
-
05:40
LA TIENDA EN CASA
-
00:05
STEVEN UNIVERSE
-
00:20
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
00:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
01:05
MR BEAN
-
01:15
MR BEAN
-
01:30
MR BEAN
-
01:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:15
MR BEAN
-
02:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:35
MR BEAN
-
04:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:20
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:30
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:45
MR BEAN
-
05:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:30
CHOWDER
-
06:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:25
MR BEAN
-
06:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
07:10
LAZYTOWN
-
07:25
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
07:50
DORAEMON
-
08:15
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
08:35
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
08:50
LAS SUPERNENAS
-
09:00
LAS SUPERNENAS
-
09:15
INSPECTOR GADGET
-
09:40
INSPECTOR GADGET
-
10:00
MR BEAN
-
10:25
MR BEAN
-
10:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
11:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
11:15
EL SHOW DE GARFIELD
-
11:25
EL SHOW DE GARFIELD
-
11:40
SUPERNOVATOS
-
11:50
SUPERNOVATOS
-
12:00
SUPERNOVATOS
-
12:10
SUPERNOVATOS
-
12:25
STEVEN UNIVERSE: BISMUTO
-
12:50
STEVEN UNIVERSE
-
13:00
STEVEN UNIVERSE
-
13:15
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
13:40
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
14:05
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
14:30
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
14:55
CLARENCE
-
15:05
CLARENCE
-
15:20
CLARENCE
-
15:45
LAS SUPERNENAS
-
15:55
LAS SUPERNENAS
-
16:10
TEEN TITANS GO!
-
16:20
TEEN TITANS GO!
-
16:35
BEN 10
-
16:45
BEN 10
-
17:00
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
17:20
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
17:40
DC SUPER HERO GIRLS
-
17:45
TITO YAYO
-
17:55
TITO YAYO
-
18:10
SOMOS OSOS
-
18:20
SOMOS OSOS
-
18:35
SOMOS OSOS
-
18:45
SOMOS OSOS
-
19:00
LAS SUPERNENAS
-
19:10
LAS SUPERNENAS
-
19:25
TEEN TITANS GO!
-
19:35
TEEN TITANS GO!
-
19:50
BEN 10
-
20:00
BEN 10
-
20:15
CLARENCE
-
20:25
CLARENCE
-
20:35
CLARENCE
-
20:45
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
20:55
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
21:10
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
21:35
CINE: 'EL CORRAL, UNA FIESTA MUY BESTIA'
-
23:05
HISTORIAS CORRIENTES
-
23:15
HISTORIAS CORRIENTES
-
23:30
HISTORIAS CORRIENTES
-
23:40
HISTORIAS CORRIENTES
-
23:50
HORA DE AVENTURAS
-
00:15
STEVEN UNIVERSE: BISMUTO
-
00:35
STEVEN UNIVERSE
-
00:45
STEVEN UNIVERSE
-
01:00
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
01:20
MR BEAN
-
01:30
MR BEAN
-
01:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:05
MR BEAN
-
02:25
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:50
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:10
MR BEAN
-
03:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:25
MR BEAN
-
04:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:10
MR BEAN
-
05:30
CHOWDER
-
00:15
STEVEN UNIVERSE: BISMUTO
-
00:35
STEVEN UNIVERSE
-
00:45
STEVEN UNIVERSE
-
01:00
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
01:20
MR BEAN
-
01:30
MR BEAN
-
01:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:05
MR BEAN
-
02:25
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:50
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:10
MR BEAN
-
03:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:25
MR BEAN
-
04:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:10
MR BEAN
-
05:30
CHOWDER
-
06:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:20
MR BEAN
-
06:45
MR BEAN
-
07:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
07:20
EL SHOW DE GARFIELD
-
07:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
08:00
LAZYTOWN
-
08:25
LAZYTOWN
-
08:45
MI CABALLERO Y YO
-
08:55
MI CABALLERO Y YO
-
09:10
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
09:35
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
10:00
TEEN TITANS GO!
-
10:10
TEEN TITANS GO!
-
10:20
TEEN TITANS GO!
-
10:35
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
10:45
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
11:00
BEN 10
-
11:10
BEN 10
-
11:25
CLARENCE
-
11:35
CLARENCE
-
11:50
LAS SUPERNENAS
-
12:00
LAS SUPERNENAS
-
12:15
SOMOS OSOS
-
12:25
SOMOS OSOS
-
12:40
HISTORIAS CORRIENTES
-
12:50
HISTORIAS CORRIENTES
-
13:05
TITO YAYO
-
13:15
TITO YAYO
-
13:25
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
13:50
TEEN TITANS GO!
-
14:00
TEEN TITANS GO!
-
14:15
TEEN TITANS GO!
-
14:25
TEEN TITANS GO!
-
14:40
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
15:05
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
15:30
CINE: 'BARBIE: UNA AVENTURA DE SIRENAS'
-
16:55
LAS SUPERNENAS
-
17:05
LAS SUPERNENAS
-
17:20
LAS SUPERNENAS
-
17:30
LAS SUPERNENAS
-
17:45
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
18:10
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
18:35
BEN 10
-
18:45
BEN 10
-
19:00
MI CABALLERO Y YO
-
19:10
MI CABALLERO Y YO
-
19:25
CLARENCE
-
19:35
CLARENCE
-
19:45
DC SUPER HERO GIRLS
-
19:50
SOMOS OSOS
-
20:00
SOMOS OSOS
-
20:15
TEEN TITANS GO!
-
20:25
TEEN TITANS GO!
-
20:40
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
21:05
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
21:30
CINE: 'DORAEMON EL GLADIADOR'
-
22:55
HISTORIAS CORRIENTES
-
23:05
HISTORIAS CORRIENTES
-
23:20
HISTORIAS CORRIENTES
-
23:30
HISTORIAS CORRIENTES
-
23:45
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
00:10
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
00:30
TITO YAYO
-
00:40
TITO YAYO
-
00:55
MR BEAN
-
01:05
MR BEAN
-
01:15
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:25
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:00
MR BEAN
-
02:25
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:10
MR BEAN
-
03:30
MR BEAN
-
03:55
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:05
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:20
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:30
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:45
MR BEAN
-
05:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:30
CHOWDER
-
00:25
LOS 100
-
01:05
GRIMM
-
02:00
GRIMM
-
02:40
GRIMM
-
03:20
GRIMM
-
04:00
GRIMM
-
04:45
LA TIENDA EN CASA
-
05:15
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
06:15
RIS CIENTIFICA
-
07:15
M.I.R
-
08:35
LOS SIMULADORES
-
09:35
EL COMISARIO
-
11:10
EL COMISARIO
-
12:30
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
13:40
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
14:15
FLASHPOINT
-
15:20
FLASHPOINT
-
16:05
FLASHPOINT
-
16:55
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
18:00
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
19:00
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
20:05
C.S.I. LAS VEGAS
-
20:45
C.S.I. LAS VEGAS
-
21:45
C.S.I. LAS VEGAS
-
22:35
C.S.I. NEW YORK
-
23:30
C.S.I. NEW YORK
-
00:30
C.S.I. NEW YORK
-
01:25
C.S.I. NEW YORK
-
02:10
C.S.I. NEW YORK
-
02:50
C.S.I. NEW YORK
-
03:30
C.S.I. NEW YORK
-
04:10
C.S.I. NEW YORK
-
04:50
C.S.I. NEW YORK
-
05:25
LA TIENDA EN CASA
-
05:55
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
00:30
C.S.I. NEW YORK
-
01:25
C.S.I. NEW YORK
-
02:10
C.S.I. NEW YORK
-
02:50
C.S.I. NEW YORK
-
03:30
C.S.I. NEW YORK
-
04:10
C.S.I. NEW YORK
-
04:50
C.S.I. NEW YORK
-
05:25
LA TIENDA EN CASA
-
05:55
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
06:05
RIS CIENTIFICA
-
07:00
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
07:45
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
08:45
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
09:40
WALKER
-
10:40
WALKER
-
11:35
WALKER
-
12:15
FLASHPOINT
-
13:20
FLASHPOINT
-
14:05
FLASHPOINT
-
15:00
C.S.I. NEW YORK
-
15:55
C.S.I. NEW YORK
-
16:45
C.S.I. NEW YORK
-
17:30
C.S.I. NEW YORK
-
18:15
C.S.I. MIAMI
-
19:10
C.S.I. MIAMI
-
20:10
C.S.I. MIAMI
-
21:00
C.S.I. MIAMI
-
21:45
C.S.I. MIAMI
-
22:45
HAWAI 5.0
-
23:30
HAWAI 5.0
-
00:25
HAWAI 5.0
-
01:10
HAWAI 5.0
-
02:00
HAWAI 5.0
-
02:40
FLASHPOINT
-
03:20
FLASHPOINT
-
04:00
FLASHPOINT
-
04:40
FLASHPOINT
-
05:15
LA TIENDA EN CASA
-
05:45
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
00:30
SIN RASTRO
-
01:15
SIN RASTRO
-
02:00
SIN RASTRO
-
02:40
SIN RASTRO
-
03:20
SIN RASTRO
-
04:15
SIN RASTRO
-
04:55
MIRAMIMUSICA
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
07:15
ANATOMIA DE GREY
-
08:30
ANATOMIA DE GREY
-
09:15
ENTRE FANTASMAS
-
10:00
ENTRE FANTASMAS
-
11:00
ENTRE FANTASMAS
-
11:45
CASTLE
-
12:45
CASTLE
-
13:30
CASTLE
-
14:20
CASTLE
-
15:10
MAJOR CRIMES
-
16:05
MAJOR CRIMES
-
17:00
TU CASA A JUICIO
-
17:50
TU CASA A JUICIO
-
18:30
TU CASA A JUICIO
-
19:30
TU CASA A JUICIO
-
20:15
TU CASA A JUICIO
-
21:05
HOY EN CAZAMARIPOSAS
-
21:15
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
-
21:30
CAZAMARIPOSAS
-
21:45
MÁS CAZAMARIPOSAS
-
22:15
DCINE: 'BUSCANDO UN TESTIGO'
-
00:15
MAJOR CRIMES
-
01:00
MAJOR CRIMES
-
01:40
MAJOR CRIMES
-
02:20
MAJOR CRIMES
-
03:00
MAJOR CRIMES
-
03:40
MAJOR CRIMES
-
04:15
MAJOR CRIMES
-
04:50
DIVINITY JUKEBOX
-
04:55
TAQUILLA MEDIASET
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
00:15
MAJOR CRIMES
-
01:00
MAJOR CRIMES
-
01:40
MAJOR CRIMES
-
02:20
MAJOR CRIMES
-
03:00
MAJOR CRIMES
-
03:40
MAJOR CRIMES
-
04:15
MAJOR CRIMES
-
04:50
DIVINITY JUKEBOX
-
04:55
TAQUILLA MEDIASET
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
07:20
RECIEN HIPOTECADOS
-
07:40
RECIEN HIPOTECADOS
-
08:10
RECIEN HIPOTECADOS
-
08:35
RECIEN HIPOTECADOS
-
08:55
RECIEN HIPOTECADOS
-
09:25
RECIEN HIPOTECADOS
-
09:50
RECIEN HIPOTECADOS
-
10:15
RECIEN HIPOTECADOS
-
10:45
VENDER PARA COMPRAR
-
11:40
VENDER PARA COMPRAR
-
12:30
TU CASA LO VALE
-
13:00
TU CASA LO VALE
-
13:25
TU CASA LO VALE
-
13:45
TU CASA LO VALE
-
14:05
TU CASA LO VALE
-
14:35
TU CASA LO VALE
-
15:15
TU CASA LO VALE
-
15:50
TU CASA LO VALE
-
16:10
TU CASA LO VALE
-
16:40
TU CASA LO VALE
-
17:00
LA CASA DE MIS SUEÑOS
-
17:50
LA CASA DE MIS SUEÑOS
-
18:50
LA CASA DE MIS SUEÑOS
-
19:50
LA CASA DE MIS SUEÑOS
-
20:30
LA CASA DE MIS SUEÑOS
-
21:35
LA CASA DE MIS SUEÑOS
-
22:35
LA CASA DE MIS SUEÑOS
-
23:20
LA CASA DE MIS SUEÑOS
-
00:20
LA CASA DE MIS SUEÑOS
-
01:10
LA CASA DE MIS SUEÑOS
-
02:10
LA CASA DE MIS SUEÑOS
-
02:50
LA CASA DE MIS SUEÑOS
-
03:35
LA CASA DE MIS SUEÑOS
-
04:20
LA CASA DE MIS SUEÑOS
-
04:50
DIVINITY JUKEBOX
-
04:55
TAQUILLA MEDIASET
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
01:00
HORAS DESESPERADAS
-
01:30
HORAS DESESPERADAS
-
02:05
HORAS DESESPERADAS
-
02:30
HORAS DESESPERADAS
-
02:55
HORAS DESESPERADAS
-
03:20
HORAS DESESPERADAS
-
03:45
HORAS DESESPERADAS
-
04:15
RÍO SALVAJE
-
04:40
RÍO SALVAJE
-
05:15
MALAS PULGAS
-
05:25
MALAS PULGAS
-
06:15
EL LÍDER DE LA MANADA
-
07:15
FRANK DE LA JUNGLA
-
08:05
FRANK DE LA JUNGLA
-
09:00
CALLEJEROS VIAJEROS
-
09:35
CALLEJEROS VIAJEROS
-
10:30
CALLEJEROS VIAJEROS
-
11:30
CALLEJEROS VIAJEROS
-
12:30
CALLEJEROS VIAJEROS
-
13:25
CALLEJEROS VIAJEROS
-
14:25
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
-
14:45
INKMASTER
-
15:40
INKMASTER
-
16:20
VETERINARIO AL RESCATE
-
17:10
VETERINARIO AL RESCATE
-
18:05
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
18:35
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
19:05
TARUGOS CONTRA BESTIAS
-
19:35
TARUGOS CONTRA BESTIAS
-
20:00
CALLEJEROS
-
20:55
CABO VADILLO
-
22:00
CABO VADILLO
-
23:05
GEMELOS DIABÓLICOS
-
00:05
GEMELOS DIABÓLICOS
-
01:00
GEMELOS DIABÓLICOS
-
02:00
GEMELOS DIABÓLICOS
-
02:40
GEMELOS DIABÓLICOS
-
03:35
CUARTO MILENIO
-
05:30
CABALLEROS Y DRAGONES
-
00:05
GEMELOS DIABÓLICOS
-
01:00
GEMELOS DIABÓLICOS
-
02:00
GEMELOS DIABÓLICOS
-
02:40
GEMELOS DIABÓLICOS
-
03:35
CUARTO MILENIO
-
05:30
CABALLEROS Y DRAGONES
-
07:05
FOGONES LEJANOS
-
07:25
FOGONES LEJANOS
-
08:30
TRINCHADO
-
09:15
TRINCHADO
-
10:00
TRINCHADO
-
10:45
TRINCHADO
-
11:30
TRINCHADO
-
12:20
LA CIENCIA A TUS PIES
-
12:50
LA CIENCIA A TUS PIES
-
13:20
LA VIDA EN NÚMEROS
-
13:45
LA VIDA EN NÚMEROS
-
14:15
CIENCIA PARA TORPES
-
14:45
CIENCIA PARA TORPES
-
15:15
PALABRA DE GITANO
-
16:15
PALABRA DE GITANO
-
17:25
PALABRA DE GITANO
-
18:25
PALABRA DE GITANO
-
19:30
PALABRA DE GITANO
-
20:45
PALABRA DE GITANO
-
21:50
LOS GIPSY KINGS
-
23:40
LOS GIPSY KINGS
-
01:30
LOS GIPSY KINGS
-
02:55
LOS GIPSY KINGS
-
04:20
CALLEJEROS
-
05:05
CABALLEROS Y DRAGONES
Nuevos formatos en mtmad.es
'GH VIP' es interactivo
¡Vive el reality con contenidos inéditos!
Descárgate la app de mitele
Series, programas, deporte, en directo...
'La Voz' en tu móvil y tablet
¡Disfruta con contenidos inéditos!
La APP de Mediaset Sport
El deporte, en tu tablet o smartphone.
'El tiempo hoy' en tus manos
Una nueva forma de entender el tiempo.
Debes iniciar sesión para poder comentar
Inicia sesión