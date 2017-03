'AR' presencia un tiroteo en Granada y cómo una mujer esconde una pistola

Los periódicos de Andalucía publicaban esta mañana en sus portadas un crimen ocurrido en Granada. A las 11 de la mañana, en el barrio de la Paz, dos disparos alertan al vecindario. En esa zona se encontraba Alba, una reportera de investigación de Ana Rosa que se encontraba grabando un reportaje sobre el tráfico de droga que ha llevado al enfrentamiento entre marroquís y gitanos en la zona.

Al acercarse al lugar del crimen, un hombre cargado con un niño pequeño parece huir en coche de la zona. Calle arriba, la reportera se dirige a una corrala donde un chico marroquí está tendido en el suelo aún con vida. Se trata de un ajuste de cuentas de dos bandas de narcotraficantes. La víctima, de unos 20 años, es la tercera en la zona en poco más de un mes.

Una mujer se lleva una pistola del escenario sin que la descubra la policía

Después de llegar al escenario del crimen en Granada, Alba, reportera de investigación del programa de Ana Rosa, graba todo lo que sucede. Mientras la víctima permanece herida de gravedad, los vecinos del barrio de La Paz, en Granada, empiezan a merodear por el escenario del ajuste de cuentas. Aprovechando el tumulto, un hombre oculta una pistola con una gorra que hay en el suelo y susurra algo al oído a una señora. Mientras, la reportera grita que no toquen el arma. Posteriormente y con la policía delante, la señora recoge la gorra con el arma. ¿Se trata del arma del crimen? ¿Pertenecía la pistola al sospechoso?

"Al principio cuando llegué me quedé un poco parada porque no sabía si seguían disparando y había riesgo", cuenta Alba. La reportera, testigo de todo lo que sucedió posteriormente, avisó al servicio de emergencias. “Yo creo que la pistola era de la víctima porque la persona que la cogió es de su entorno, amiga de la familia de los marroquís. Además, un asesino no suele dejar la pistola en el lugar del crimen", cuenta.