ETA anuncia su desarme
Rubalcaba, sobre ETA: "Dejaron las armas y la violencia porque no podían más"
20.03.17 | 10:32h. telecinco.es |
Alfredo Pérez Rubalcaba fue el ministro de Interior cuando ETA anunció el fin de la violencia. ¿Qué piensa sobre el comunicado del desarme que ha hecho la banda terrorista? "Esto tenía que haberse producido hace cinco años, pero no lo hemos esperado porque llevamos cinco años disfrutando de la paz, del final de la violencia y lo vamos a seguir haciendo porque la hemos ganado los demócratas. Hemos conseguido derrotar a ETA", ha comentado.
Roberto Manrique, víctima que se reunió con un preso de ETA en prisión y Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro de Interior cuando la banda terrorista anunció el cese de la violencia en 2011, han opinado sobre el reciente comunicado del desarme realizado por la banda.
“Si desde el día del atentado estás exigiendo a ETA que deje de matar y uno decide dar ese paso, no te puedes negar", explica Roberto Manrique, víctima del atentado del Hipercor de Barcelona en el que murieron 21 personas. Tras hablarlo con familia y con otras víctimas de atentados de la banda, él decidió reunirse con un terrorista arrepentido. "La conversación no fue amistosa, pero fue fluida", comenta. Además, Manrique deja claro que fue el terrorista el que pidió esa reunión y pide en 'AR' el respeto a la decisión de cada víctima. “Hay familias donde una viuda piensa de una manera, un huérfano de otra y un segundo huérfano de otra”, comenta.
Posteriormente, Rubalcaba ha valorado el comunicado de ETA anunciando su desarme. "Hay que ser prudentes porque hace meses montaron un paripé ridículo metiendo dos pistolas en una caja, pero esta vez creo que van en serio", dice. El exministro de Interior ha querido matizar el mensaje de los miembros de la banda terrorista. "Si están montando esta escenificación es para transmitir el mensaje de que son buenos y es falso, dejaron las armas y la violencia porque no podían más y el día que se disuelvan será porque no pueden más. Fueron derrotados y esto es parte de la derrota", ha añadido.
¿Cómo se vivía el miedo en Euskadi hace 15 años?
Ana Rosa Quintana ha querido recuperar un reportaje de investigación grabado en 2002. Durante tres meses, un equipo de periodistas estuvo grabando a distintas personas del País Vasco para reflejar el miedo que se vivía en las calles hace 15 años. "Esto ya no va a volver a pasar. Se acabó y no volverá a pasar nunca. Hemos derrotado a ETA y llevamos disfrutando desde el día que anunciaron el cese de la violencia", ha comentado Alfredo Pérez Rubalcaba tras ver las impactantes imágenes de la situación en País Vasco en ese época.
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C.S.I. LAS VEGAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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M.I.R
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M.I.R
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MOTIVOS PERSONALES
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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SMALLVILLE
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HAWAI 5.0
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C.S.I. LAS VEGAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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DCINE: LA BELLA Y LA BESTIA
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CASTLE
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CASTLE
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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ENTRE FANTASMAS
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CASTLE
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CASTLE
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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MAJOR CRIMES
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LA TIENDA EN CASA
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ENTRE FANTASMAS
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CASTLE
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS 666
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ANATOMIA DE GREY
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LA TIENDA EN CASA
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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EL LÍDER DE LA MANADA
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LA SELVA EN CASA
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LA SELVA EN CASA
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CALLEJEROS VIAJEROS
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CONEXIÓN SAMANTA
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LA SELVA EN CASA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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