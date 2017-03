Lequio, ante las imágenes del amante pillado: "Yo me he escondido en un armario"

Joaquín Prat nos ofrecía unas divertidas imágenes de amantes grabados in fraganti y de un hombre escondido en el tejado de una casa completamente desnudo, entendemos que porque estaba en un dormitorio en el que no debía estar. Ante las imágenes, Alessandro Lequio se reía y aseguraba que eso no le había pasado nunca, pero sí confesaba que ha tenido que salir corriendo en más de una ocasión y que hubo una vez en la que tuvo que esconderse en un armario. "Estuve como media hora, el otro no paraba de hablar".