La guerra de conductores
'AR' capta en directo la tensión entre un taxista y un conductor de Cabify
Se agrava la guerra entre taxistas y los nuevos conductores
Roberto, taxista: "El conflicto lo ha creado la Administración al lavarse las manos"
22.03.17 | 12:27h.
El periodista Alex Rodríguez recorre Barcelona con Roberto, el portavoz del colectivo de taxistas de Barcelona, para comprobar si las nuevas empresas de conductores hacen prácticas de competencia desleal. Durante un momento del recorrido, el taxista se baja del coche para preguntar a un conductor de Cabify por las condiciones de su trabajo y recriminar que le roban clientes. "Algunos de mis compañeros tienen miedo", ha contado el conductor.
La batalla entre entre conductores tradicionales de taxis y nuevos conductores de plataformas como Cabify se recrudece en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla. Mientras los taxistas acusan a estos servicios de sobrepasar las normas de su servicio y denuncian que las autoridades y la policía se han lavado las manos en el asunto, los conductores de estas plataformas aseguran que han sido víctimas agresiones y graves destrozos de sus coches con ácido o piedras.
Roberto, taxista: "El conflicto lo ha creado la Administración al lavarse las manos"
Ana Rosa Quintana ha entrevistado a uno de los taxistas que participó en el reportaje de 'En el punto de mira' que ha captado la tensión entre los dos colectivos de conductores. Él culpa a la Adminitración de haber creado este conflicto. "Se lavan las manos", comenta. Además denuncia que las licencias de taxi cuestan 150.000 euros, casi 5 veces más que las de estas otras empresas. "Parece que lo que está de moda es llevarse el capital a otros países", ha comentado en 'AR'.
La guerra del taxi contra los nuevos conductores, en 'El punto de mira'
El equipo de reporteros de 'En el punto de mira' acompaña a un taxista a un parking del aeropuerto de Barajas. Allí unos doce coches esperan ser avisados para recoger a un nuevo cliente. Intentamos hablar con ellos pero la presencia del taxista les incomoda y la tensión aumenta. Ellos se defienden diciendo que no hacen nada ilegal y acusan a los taxistas de provocar accidentes: "Lo que es ilegal es hacer las cosas que hacen los taxistas que nos ponéis en peligro de accidente dando frenazos".
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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M.I.R
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M.I.R
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MOTIVOS PERSONALES
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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14:15
FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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SMALLVILLE
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SMALLVILLE
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SMALLVILLE
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DESCUBRE AGENTE CARTER
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SUMATE A LOS 100
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HAWAI 5.0
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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LOS 100
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LOS 100
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LOS 100
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LOS 100
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LOS 100
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SOBRENATURAL
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SOBRENATURAL
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SOBRENATURAL
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04:45
LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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ENTRE FANTASMAS
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ENTRE FANTASMAS
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ENTRE FANTASMAS
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ENTRE FANTASMAS
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ENTRE FANTASMAS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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LA TIENDA EN CASA
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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ENTRE FANTASMAS
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ENTRE FANTASMAS
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ENTRE FANTASMAS
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ENTRE FANTASMAS
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ENTRE FANTASMAS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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LA TIENDA EN CASA
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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04:45
CONEXIÓN SAMANTA
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05:40
CALLEJEROS
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06:00
EL LÍDER DE LA MANADA
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07:00
LA SELVA EN CASA
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LA SELVA EN CASA
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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13:35
CALLEJEROS VIAJEROS
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14:25
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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14:55
INKMASTER
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15:45
INKMASTER
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16:30
VETERINARIO AL RESCATE
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17:20
VETERINARIO AL RESCATE
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18:20
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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18:50
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:10
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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19:40
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER (NUEVA TEMPORADA)
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23:35
INKMASTER
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00:25
INKMASTER
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01:10
INKMASTER
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02:05
INKMASTER
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02:40
INKMASTER
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03:20
INKMASTER
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03:55
ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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EL LÍDER DE LA MANADA
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LA SELVA EN CASA
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LA SELVA EN CASA
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:00
EL XEF
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21:05
EL XEF
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22:30
EL XEF
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23:20
COOKING UP A TRIBUTE
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FOGONES LEJANOS
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FOGONES LEJANOS
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FOGONES LEJANOS
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04:20
RÍO SALVAJE
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04:50
MALAS PULGAS
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05:00
MALAS PULGAS
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