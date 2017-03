Terelu: "Me niego rotundamente a saber de la vida íntima y sexual de mi madre"

Terelu ha visto en 'AR' el avance del próximo programa en el que 'Las Campos' hablan sobre el sexo. "Me niego a saber cosas de la vida sexual de mi madre. Me da un apuro que me muero", ha comentado. Además, la presentadora explica cómo aborda el tema del sexo en el próximo programa de 'Las Canpos' (sábado a las 18.00 horas en Telecinco). "Hablo mucho de los hombres, de cómo me he sentido yo y de lo que ya conozco de los hombres”, ha comentado.