Reportero infiltrado: "Faltan médicos y policías porque no pueden permitirse el alquiler"

Ibiza. Marzo de 2017. Queda poco más de un mes para que comience la temporada y la falta de personal amenaza el verano en la isla. Los sindicatos de médicos y policías aseguran que no tienen refuerzos por los elevados precios de los alquileres. Antonio, el reportero que ha realizado esta investigación, acude a una agencia inmobiliaria y comprueba que las pocas viviendas que quedan libres piden el alquiler por adelantado, además de dos meses de fianza. En total, 22.500 euros por un alquiler de 6 meses. "Un policía con el que he hablado me ha confesado que abandonará la isla porque va a tener una hija y no puede permitirse alquilar una casa con una habitación más", comenta.