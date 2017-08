Paloma Barrientos: "Arancha se queja de la ausencia de Guti en la educación de sus hijos"

La periodista del club social del 'Programa del verano' ha explicado las causas del duro mensaje que Arancha de Benito escribió en las redes sociales cargando contra su ex, el futbolista Guti, al que acusa de no preocuparse por sus hijos.

Arancha de Benito ha cargado contra José María Gutiérrez Hernández 'Guti', al que acusa de despreocuparse de sus hijos. En un duro escrito en las redes sociales, la presentadora dice de su expareja: " Cuánta tristeza y dolor me produce saber que no les quiere, que no se ocupa ni se preocupa. Que son un cero a la izquierda en su vida. Qué pena me da sentir que molestáis con vuestra presencia y amor incondicional. Me parece increíble que no se mueran de ganas de veros nunca, ni necesiten saber de vosotros". Posteriormente, ha manifestado haberse equivocado de haber utilizado las redes sociales para expresar estos sentimientos.