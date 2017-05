Mª Teresa Campos llama a Ana Rosa Quintana: "Si me ven mis hijas ahora, me regañan"

Durante la llamada, la presentadora de '¡Qué tiempo tan feliz!' ha mostrado su buen humor al explicar lo que le ocurre en la visión: "Tengo que hacer una correción porque no he perdido la visión ni veo borroso, veo doble cuando abro los dos ojos.y si abro los dos, te veo tres veces". "Estarás ligando mucho guiñando el ojo todo el día", le he respondido entre risas Ana Rosa Quintana.

Por otro lado, Mª Teresa Campos ha asegurado que desde ahora va a tomarse las cosas con otra filosofía: "Creo que cuando la vida te da un susto, uno cambia . Estoy aprendiendo, pero como el miedo es libre... En el momento en que me vaya a enfadar, ni caso". Además, María Teresa ha asegurado que sus hijas desconocían que iba a realizar esa llamada. "Ellas no quieren que me emocione porque esas cosas no son buenas. Si me ven ahora, me regañarían inmediatamente", comenta.