Rossi daba los detalles del acercamiento, en 'AR'
Fiona Ferrer contesta a Rossi: "Feli día a todos con energía positiva y muchas 🎾🎾🎾 "
Rossi: "Fiona Ferrer está muy ilusionada con Feliciano López"
30.01.17 | 16:25h. telecinco.es |
La estilista y bloguera Fiona Ferrer se ha tomado con humor la información dada por Antonio Rossi en 'El programa de Ana Rosa'. Según el periodista, la amistad entre Fiona y el tenista se ha intensificado en las últimas semanas. "Hay que comerse las cosas con sentido del humor. Feli día a todos con Energía positiva", contestaba ella a través de un tuit.
A Feliciano López siempre le ha acompañado su fama de Don Juan. Tras la ruptura con Alba Carrillo, el tenista se ha encargado de desmentir varias relaciones amorosas, pero parece que hay una nueva en su larga lista. Antonio Rossi desvela la identidad de una mujer famosa que podría haber caído en las redes del tenista: la estilista y bloguera Fiona Ferrer.
Según Rossi, en los últimos meses se ha intensificado la amistad entre ellos. “Yo diría que la ilusión con este acercamiento es más de ella que de él”, dice Rossi. Ana Rosa ha interrumpido al periodista para leer un mensaje de Fiona: “Vaya idiotez que estáis diciendo”. Además, la estilista ha enviado un mensaje al colaborador de 'AR' a través de las redes sociales sobre los rumores de una supuesta relación con el tenista.
Hay que comerse las cosas con sentido del humor. Feli día a todos con energía positiva y muchas 🎾🎾🎾 pic.twitter.com/WVdVOU2XVa— Fiona Ferrer-Leoni (@FIONAFERRER) 30 de enero de 2017
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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THE CLOSER
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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LA TIENDA EN CASA
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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LOCOS DEL RECICLAJE
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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LOS REYES DE LA MADERA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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