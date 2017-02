Ivonne Reyes, sobre Pepe Navarro: "Nunca se ha desenamorado de mí"

Ivonne habla por primera vez de cómo fue su relación con Pepe Navarro. Tras una pregunta sobre su affaire con Sergio en la casa de 'Gran Hermano', la actriz asegura que Pepe Navarro y ella estuvieron muy enamorados. "Él estaba con Eva y me decía que no lo estaba, pero yo lo sabía porque hablaba con ella", comenta. En una conversación con Aída Nízar, Ivonne asegura que Navarro sigue enamorado de ella. "Si no, dime por qué está tan obsesionado conmigo y dando por saco todo el rato", le pregunta.