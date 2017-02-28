'AR Corazón'
García Pelayo explica lo que Alba no contó de la familia de Feliciano en el 'Deluxe'
La modelo ha denunciado a Víctor López por falsedad documental
La denuncia, presentada en los juzgados de Pozuelo, ha sido aceptada
Rossi contó la reacción de Feliciano López al 'Deluxe' de Alba Carrillo
28.02.17 | 13:26h. telecinco.es |
La periodista Paloma García Pelayo ha desvelado en 'El programa de Ana Rosa' lo que Alba Carrillo no contó en su explosiva entrevista del 'Deluxe'. "Alba se ha guardado un as en la manga. Ha presentado una denuncia a Víctor, el hermano de Feliciano López, por falsedad documental", adelanta.
El terremoto que ha desatado el paso de Alba Carrillo por Sálvame Deluxe aún continúa. Antonio Rossi desvelaba ayer en exclusiva la reacción de Feliciano López a la entrevista de Alba y lo que el tenista contó a su círculo más cercano. Hoy, Paloma García Pelayo tiene una noticia bomba: el as en la manga que se ha guardado Alba Carrillo sobre la familia del tenista.
La modelo contó con detalle la forma en que la familia de Feliciano López manejaba a la pareja y entraba en su hogar como Pedro por su casa, pero no mencionó algo. " Alba haa denunciado al hermano del tenista por presunta falsificación de documentos", anuncia García Pelayo.
Según cuenta la colaboradora de Ana Rosa, la modelo ha interpuesto una denuncia por presunta falsificación de un documento. El contenido de la denuncia se fundamenta en un contrato de trabajo presuntamente ilegal a una empleada doméstica, firmado por Alba Carrillo. Ella niega haber firmado ese contrato y asegura que el lugar de trabajo que se detalla en el contrato no tiene que ver con la dirección en la que la contratatada prestaba sus servicios, el hogar conyugal. Según la denuncia, el contrato estaba domiciliado en la casa de soltera que ella tiene en Torrelodones. "Alba pone la denuncia porque entiende que está en su derecho y para que conste cómo manejaba la familia de Feliciano su vida", explica García Pelayo. Además, la periodista asegura que la denuncia ha sido admitida y repartida a uno de los juzgados de Pozuelo.
La madre de Alba Carrillo: "Ella es adulta y responsable de sus hechos"
'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar con Lucía, la madre de Alba Carrillo. A Lucía no le ha parecido para tanto las declaraciones de Alba Carrillo en el ‘Deluxe’ en el que llegó a poner en duda la tendencia sexual de Feliciano López y comentó algunas intimidades de la pareja. “No es tan trágico, es una entrevista y se acabó”, asegura. Sobre las intimidades, Lucía comentó: “Son suyas, que cuente lo que quiera”. Ante la amenaza de una posible demanda por parte de Feliciano, Lucía asegura que no sabe nada del tema. “Son cosas de ella, es adulta y responsable de sus hechos”, añadió.
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LA TIENDA EN CASA
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C.S.I. MIAMI
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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M.I.R
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LOS SIMULADORES
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EL COMISARIO
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EL COMISARIO
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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C.S.I. LAS VEGAS
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NCIS: LOS ÁNGELES
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LA TIENDA EN CASA
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MAJOR CRIMES
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LA TIENDA EN CASA
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MUJERES DESESPERADAS
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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LA TIENDA EN CASA
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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MOTIVE
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MOTIVE
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LA TIENDA EN CASA
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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FRANK DE LA JUNGLA
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FRANK DE LA JUNGLA
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FRANK DE LA JUNGLA
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
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LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
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LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
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LAS MAYORES CATÁSTROFES NATURALES
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VIAJANDO CON CHESTER: MARÍA BELÓN
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CHESTER IN LOVE
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BE MAD MOVIES: 'LO IMPOSIBLE'
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01:00
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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01:30
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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CONVÉNZEME
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05:00
CONVÉNZEME
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MALAS PULGAS
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MALAS PULGAS
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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CONVÉNZEME
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CONVÉNZEME
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MALAS PULGAS
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MALAS PULGAS
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06:00
EL LIDER DE LA MANADA
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07:10
FRANK DE LA JUNGLA
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FRANK DE LA JUNGLA
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09:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:40
CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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12:10
CONEXIÓN SAMANTA
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CONEXIÓN SAMANTA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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18:15
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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