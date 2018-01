El relato de la violación de la cuñada de 'El Chicle': "Dijo que si lo denunciaba mataría a mi hermana y a su hija"

“Me dijo amenazándome con un cuchillo que tenía en la guantera del coche que me quitara la ropa. Me dijo que le hiciera una felación, a lo que le dije que no. Luego sacó una caja de condones que tenían en la guantera y me dijo que eligiera sabor… se puso el condón y me penetró", cuenta en su testimonio a la Guardia Civil. Además de relatar cómo su cuñado la violó, Vanesa explica que en julio de 2014 sufrió una anterior agresión sexual y cuenta que 'El Chicle' la amenazó con matar a su hermana, a su propia hija y a sus padres si le denunciaba.