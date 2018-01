Inés Arrimadas: "No podemos gobernar porque hay una ley electoral injusta"

Tan solo siete días antes de que se celebre la sesión constitutiva del Parlament catalán, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha concedido una entrevista en 'AR'. Arrimadas se ha mostrado tajante ante el reciente acuerdo entre Marta Rovira y Carles Puigdemont para una investidura . Una persona que está huida de la Justicia no puede ser presidente de Cataluña. Que dejen de denigrar el Parlament y dejen de hacer el ridículo. Que asuman la realidad y bajen del Matrix en el que viven. no se puede ser presidente de Cataluña desde Bruselas y por Skype", ha comentado.

Además, la líder de Ciudadanos ha denunciado que su partido no puede gobernar por culpa de "una ley electoral injusta " y ha enviado un mensaje a los políticos de Podemos. "Estos señores están siempre al lado de los independentistas y nos han cerrado la puerta. No nos van a dejar no presidir la mesa del Parlament a pesar de ser el partido más votado. No me extraña que solo hayan obtenido 8 escaños porque prefieren apoyar a Puigdemont que apoyar a que vuelva la estabilidad", ha afirmado.