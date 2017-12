'El programa de Ana Rosa' entrevista a Junqueras desde la cárcel: "Soy buena persona"

"La cárcel es dura. La incomunicación es lo más difícil. Soy buena persona. Quiero a mi familia, trabajo y soy honrado, siempre. Y siempre, siempre, he defendido mis ideas por la vías pacíficas, siempre", comenta.

Sobre el plan del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de viajar a Bruselas para evitar la cárcel, Junqueras ha dicho: "Respeto la decisión de todo el mundo. Seguí en Catalunya y seguiría en Catalunya si no me hubieran encerrado. Yo estoy en la cárcel. En Bruselas estaría en la calle. No es una opinión, es una constatación”.