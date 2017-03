Samuel Martí, Kader, 'Progenyx' y Acheron, nuevos finalistas de 'Got Talent'

‘Got Talent’ ha puesto fin a la tercera y última semifinal en directo. Samuel Martí, con su estilo de baile propio al que Risto llamó ‘samueling’, se ha llevado el pase dorado, y Kader y ‘Progenyx’ han sido los otros dos artistas elegidos por la audiencia. La elección que el público ha dejado al jurado estaba entre los cheerleaders de Alcobendas ‘CheerXport’, y el mentalista Acheron Delacroix que no pudo realizar su número por un fallo técnico según comenzó el espectáculo. Sin embargo, nuestro jurado ha confiado en las segundas oportunidades y le volveremos a ver en la final. Además, Santi Millán ha anunciado una sorpresa. El lunes 20, ‘Got Talent’ hará un especial en el que se repescarán a dos artistas más para la gran final.

Samuel Martí, un pase de oro de lo más versátil

El gaditano dejó con la boca abierta al jurado en las audiciones con la flexibilidad de su cuerpo y la frescura de sus coreografías. Todos estaban expectantes por ver cómo les iba a sorprender en la semifinal de ‘Got Talent’, y sin duda superó tanto las expectativas que no dudaron en otorgarle el pase dorado. En un espectáculo en el que bailaba acompañado de su novia Lorena, bailarina de flamenco, Samuel, ha mezclado el humor, con el baile, con la interpretación… Risto, el cual le dijo que su estilo era algo que nunca visto y al que llamó ‘samueling’ ha comentado que esto ya no sabe ni cómo llamarlo por el asombro que le produce. “Es muy grande lo que has hecho y te doy muchísimas muchísimas gracias”, le ha dicho Eva Hache. Por todo esto, todos han estado de acuerdo con que se merecía el pase de oro unánime.

Kader, una voz con personalidad

Otro de los finalistas elegidos por la audiencia ha sido Kader Adjel. El joven artista que tocaba en la calle y que emocionó en las audiciones con un tema de John Legend ha vuelto a conmover a todo el público con el ‘Runnin’ de Beyonce. Jorge Javier está convencido de que verle actuar tan cerquita es todo un privilegio porque el día de mañana llenará escenarios. Eva Hache ha querido hacer un llamamiento a la ciudadanía para que reparen en músicos como él que tocan libremente en la calle y tanto Edurne como Risto no han tenido más que palabras de admiración por su voz tan personal y su sensibilidad.

‘Progenyx’, el botón dorado de Eva Hache y Edurne vuelve a deslumbrar

El grupo de baile ‘Progenyx’ que consiguió el botón dorado de Eva Hache y Edurne, ha vuelto a superarse. El conjunto de bailarines ha dejado a todos impactados con su coreografía y su cambio de vestuario incluido. Jorge Javier, muy fan de las chaquetillas doradas que se han puesto, ha comentado que estaría viéndoles bailar horas porque tienen “una marcha descomunal” que le encanta. Además, por suerte tanto para ellos como para Edurne que ha comentado que ojalá algún día compartiesen escenario, van a cumplir su sueño. Santi Millán ha anunciado que habrá un especial ‘Got Talent Junior’ en el que podrán prepararse algo.

Acheron Delacroix, una segunda oportunidad para una actuación arruinada

Todos los miembros del jurado esperaban con ganas al mentalista. Sin embargo, en el minuto uno de su espectáculo, un candado con el que iba a realizar el truco se ha quedado pillado y no ha podido continuar. Unos minutos intentando solucionarlo y nada… así que ha improvisado otra actuación en el que se ha metido la patilla de las gafas de Jorge Javier por un orificio nasal sin que este lo viese y, al devolvérselas, se ha tocado la nariz. A pesar de esto, el público ha querido darle otra oportunidad y ha seleccionado como tercer y cuarto finalista a Acheron y a ‘CheerXport’. Sin embargo, la decisión entre ellos estaba en mano del jurado y tanto Risto, como Jorge Javier y Eva Hache le han escogido a él para verle en la final.

‘CheerXport’, los cheerleaders a un paso de la final

Este grupo de animadores de Alcobendas, Madrid, rompió en las audiciones el estereotipo de lo que es un ‘cheerleader’. “Que orgullosa me siento de decir que en España hay un pedazo de grupo de ‘cheerleaders”, les dijo Edurne la primera vez que les vio actuar y lo ha seguido manteniendo con este segundo espectáculo. Sin embargo, a Risto le han dejado “frío” y a pesar de que la audiencia les escogió para ser posibles finalistas de ‘Got Talent’ y Edurne ha votado por ellos, los demás han preferido darle una nueva oportunidad a Acheron dejándoles en las puertas de la final.