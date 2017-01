El botón dorado demuestra que la magia sí que existe en 'Got Talent' 🌟

Como quien no quiere la cosa, Joel se ha presentado en el plató con su tapiz negro, una moneda y una baraja de cartas. El misterio estaba servido y, es que no hay nada mejor que crear pocas expectativas para luego sorprender con el as en la manga. Lo que ha pasado en esta actuación ha sido pura magia y si no que se lo digan a Eva Hache que, sin duda, ya tiene su preferido.