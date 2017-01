Estos son los tweets de De Gea que han emocionado a Edurne ¡Puro amor! 😍😍

Ayer veíamos a Edurne en la primera entrega de 'Got Talent', muy nostálgica pensando en la distancia que le separa de su querido amor, David De Gea, después de que Jorge Javier Vázquez le preguntara por él y por cómo llevan la relación, si discuten mucho, si se echan de menos... Por otro lado, lo que sí hemos podido comprobar es que, a pesar de que estén a distancia, el futbolista no se pierde ni un programa en los que sale su chica... ¡Esto es amor!

He aquí la prueba de lo enamorados que están la cantante y el futbolista. A pesar de estar distanciados, le ha demostrado lo fan suyo que es y no ha quedado duda de que David sigue a su chica allá por donde vaya. Estos son los tweets que De Gea lanzaba en su Twitter durante la emisión de la primera entrega de 'Got Talent'