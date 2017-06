Sofía nos sorprendía a todos, en las últimas horas, publicando en sus redes sociales una sorprendente confesión: había terminado su relación con el ex pretendiente por una infidelidad por parte de él (leer aquí). Sofía estaba "rota" y desconsolada y admitía haberse sentido traicionada por el gaditano. Pero esta vez, ha sido Hugo quien ha querido expresar sus sentimientos hacia la ex tronista a través de una carta, donde se ha mostrado muy arrepentido.

Hugo ha utilizado sus redes sociales para contestar a Sofía y demostrar a todos lo que realmente siente por su ex pareja. Se ha mostrado muy arrepentido y ha confesado: "En las últimas semanas me he sentido solo, roto, perdido y buscando algún apoyo. Me arrepiento de todo lo que ocurrió, ojalá pudiera volver atrás" . Con esta carta, Hugo pretende recuperar el amor de su "osa": " Te prometo que moveré montañas para que me des otra oportunidad".