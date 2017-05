¡La fiesta más loca de los concursantes de 'Gran Hermano'! ¿Qué ha pasado?

Las caras más conocidas de 'Gran Hermano 17' y 'Gran Hermano VIP 5' se han reunido en una fiesta de lo más exclusiva en el centro de la capital. Parece ser que entre ellos hay muy buen 'rollito' y hemos podido ver lo bien que se lo pasaban todos juntos. A esta reunión tan 'granhermana' no ha faltado Bea, Rodri, Clara, Miguel y Marco Ferri, que no se han querido perder esta noche de juerga. Otras concursantes, como Meritxell o Adara no se han dejado ver ya que no mantienen muy buena relación con sus antiguos compañeros, como podemos ver en las redes sociales día sí y día también.