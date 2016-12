J.J.: "Meri, me lo he pasado muy bien contigo"; Meri: "Llamándome pesada"

Meri ha entrado en el plató de ‘Gran Hermano 17’ como segunda finalista y apabullada por el recibimiento. Algo desorientada, lanzaba besos al público para, de repente, descubrir a los suyos. Ya a solas con Jorge Javier Vázquez, el presentador le ha dicho que se lo ha pasado muy bien con ella, pero Meri tenía algo que decirle: “¡Llamándome pesada!” Así la llamó J.J., pero le ha explicado el motivo: “No te dabas cuenta de que Alain te había dicho que no”. Sin embargo, también cree que a lo largo del reality se ha convertido en una concursante “leal”, “honesta” y muy fuerte anímicamente, algo que Meri no sabía que era: “Siempre he dependido mucho de mi familia y mis amistades, aquí he tenido que hacerlo todo yo sola y, poco a poco, he ido aprendiendo”.