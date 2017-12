Los 7 momentos clave de Hugo en 'GH' que le han hecho ganador de la edición 'Revolution'

Estuvo a punto de quedarse fuera de ' Gran Hermano Revolution ' por una botella de agua, pero Miriam le dio la oportunidad de concursar junto a ella. Tras varias idas y venidas unión quedó liberada y pudieron luchar de forma individual. El uruguayo, que hizo piña absoluta con Rubén , Maico y Miriam , protagonizó alguno de los enfrentamientos más agrios de la edición, por ejemplo con Cristian F. o la propia Miriam; fue traicionado por sus dos mejores amigos y ha sido casi el único en entender a Yang. Por si no fuera suficiente, Hugo puede presumir de no haber hecho jamás un traje a sus compañeros a la espalda o en el confesionario, pero no se ha cortado en decir lo que pensaba a la cara. Claro, leal, honesto y fiel a sí mismo, así se define a sí mismo el ganador de 'Gran Hermano Revolution'.