Aída, contra Emma: "Es más importante lavarse los dientes que fregar los platos"

“Vaya, Emma fregando, es la primera vez que lo veo”, aseguraba Aída con sorna. Emma defendía que no era la primera vez que lo hacía y además pedía a la vallisoletana que fregase su plato, que siempre lo dejaba sucio. “¿Te he dicho yo alguna vez que hagas algo? Pues me gustaría que no me lo dijeses tú a mí. Además, te digo una cosa, es más importante lavarse los dientes y usar hilo dental que fregar los platos”, aseveraba Aída. “Y cagar en el suelo del baño también es muy importante, ¿verdad?”, le contestaba Emma.