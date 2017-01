Aless Gibaja en la prueba de canto: “A mí se me da superbien el ‘playback”

Tutto y Alejandro son los responsables de la prueba semanal y han hecho un casting para ver el nivel de los concursantes. Llegó el turno para Daniela, Elettra y Aless. El influencer confesó que a él lo que mejor se le da es el 'playback', por eso piensa que lo mejor sería que él hiciera voces sexys como 'around the world'. Pese a ello, Aless no se cortó y lo dio todo en su casting.