Marco: "Lo mío con Aylén no tiene solución"

Todo hace presagiar que la relación entre Marco y Aylén tiene los días contados. Mucho tiene que cambiar todo para que la pareja vuelva a ser feliz y es que entre ellos parece que hay más problemas de los que habíamos visto hasta ahora.

Marco y Aylén han hablado de cómo están. Ella le ha pedido que se acerque más a ella, que la busque y que haga algo por estar bien. Pero el italiano no tiene ganas y le recrimina su comportamiento tanto fuera como dentro del concurso: "Siempre que estamos lejos pasa algo, tienes que aceptar mi trabajo y a mis amigos. No quiero estar mal más tiempo y me recuerda a la otra vez que llegamos a este punto".

Aylén le ha dejado claro que ella ha hecho todo lo que está de su parte entrando en el concurso, pero Marco ha sido tajante: " Lo has hecho porque has querido. Nadie te lo ha pedido".

Su conversación ha continuado en la cama, donde tapados por un edredón hemos podido escuchar llorar a Marco. Con lágrimas en los ojos, Aylén ha abandonado el dormitorio para contarles a Aída y a Daniela Blume lo que estaba pasando: "Dice que no puede más conmigo y que no puede ser feliz". Marco ha hecho lo mismo y se ha desahogado con Sergio Ayala: "Esto no tiene solución porque ella no va a cambiar nunca".

Si esta historia tiene arreglo solo lo dirá el tiempo, pero lo cierto es que esta noche han dormido separados.