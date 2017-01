Aída y Elettra se reconcilian y abrazan: "Te pido perdón por todo"

En vista a los últimos acontecimientos, Kiko Matamoros ha hecho un llamamiento al perdón y ha tomado una decisión drástica: Elettra y Aída no tendrán más remedio de conocerse la una a la otra y qué mejor forma de que esto suceda que pasando el máximo de tiempo posible juntas. ¿Y esto cómo se llevará a cabo? Pues permanecerán unidas, con los cordones de sus botas atadas.

La medida ha sido recibida entre aplausos de sus compañeros y un abrazo entre las concursantes y después de tan buen rollo quedaba lo más importante, hablar. Elettra y Aída han salido al jardín para tener un momento de intimidad y han conversado acerca de su complicada relación.

La primera en pedir perdón ha sido Aída: “Te pido disculpas, quizás no he comenzado del mejor modo”. Elettra, por su parte, ha hecho referencia a que sus formas de hablar le juegan malas pasadas, pero insiste en que no piensa lo que dice. "Llevo unas semanas de nervios. No me gusta decir cosas malas cuando en realidad no las pienso. Te pido disculpas de corazón, no me gusta hacer daño a las personas".

Elettra no duda en reflexionar sobre su actitud en contra de Aída durante los últimos días: "Sé que cuando exploto soy muy mala. No me gusta que la gente vea esa parte mala de mi. No me gusta hablar mal de las personas". Con esto las concursantes han enterrado el hacha de guerra y salen de la lista de enemigas íntimas que han formado parte de la historia de 'GH VIP'. ¿Por mucho tiempo?