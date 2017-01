Aída pide más pavo y provoca un pique entre Elettra y Alonso durante la comida

Aída Nízar se está adaptando rápidamente a la convivencia (tanto que ya ha lanzado algunos ‘zascas’ a sus nuevos compañeros) pero no ha llegado a entender bien las normas de la prueba semanal. La nueva inquilina ha pedido más pavo a la hora de comer y Elettra, como jefa del equipo de sirvientes, le ha explicado que no estaba en su mano, aunque finalmente ha accedido de buen agrado.

Pronto Daniela le ha puesto al día a Aída al explicarle que hay pequeños detalles que les pueden hacer perder la prueba, como por ejemplo no ceñirse al menú, no hacer las actividades planteadas o mantener un exceso de contacto entre ambos equipos. Estas faltas en la prueba les puede llevar a no superarla, lo que significa no contar con el presupuesto necesario para llenar el almacén de alimentos.

Aída estaba entendiendo a la perfección el asunto pero pronto ha llegado la tensión a la conversación, aunque no por su parte. Alonso ha querido saber si el hecho de que los clientes se despierten 3 horas después que los criados puede ser también motivo para perder la prueba, algo que no ha sentado bien a la capitana Elettra, que ha hecho referencia a otros motivos para perder la prueba que se basan en la falta de compañerismo en la prueba.

Esto ha provocado un pique entre ambos ante la sorpresa de Aída: “¡Madre mía, la que he liado por pedir más pavo!”. Después le ha comentado a Elettra que la pregunta de Alonso era de interés común y que no tenía que haberla cogido como un ataque. Pero esto no ha servido de nada, pues Elettra se ha retirado para arremeter contra Alonso en el almacén junto a la atenta Alyson. “Es un cretino. Un imbécil”, ha sentenciado la italiana.