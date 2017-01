Aless, sobre Toño: "Es como maléfico"

La primera fiesta ha servido para que Aless Gibaja confiese a Marco y Sergio lo que siente por el resto de sus compañeros, en concreto por Toño, quien no parece caerle demasiado bien. El daño que el representante le ha hecho a su amiga Belén Esteban ha sido motivo suficiente para que la convivencia entre ambos no cuaje.

La primera fiesta no ha tardado en llegar a Guadalix. Los concursantes han tenido la oportunidad de abrirse un poco más al resto de los famosos gracias a un juego que propuso el súper en el que debían resumir sus vidas en un minuto y contestar a cuatro de las preguntas que le formulasen sus compañeros. Pero unos minutos antes escuchamos una confesión de lo más interesante por parte de Aless Gibaja.

El influencer tiene las ideas bastante claras y no dudó en decirles a Marco y Sergio que a él “no le cae nadie mal menos Toño”. Así de claro y contundente. Pero las confidencias no quedaron aquí, ¿cuál es el motivo de este pensamiento? Parece ser que el pasado del representante pesa demasiado y Aless tiene una opinión clara sobre él: “Ha hecho daño a gente que me quiere. Intenté entrar con una página en blanco pero he visto aquí las mismas cosas que vi en televisión. Es como maléfico”.

De esta forma Aless se posiciona claramente a favor de sus amigos y sentencia su confesión con un rotundo “a mí me da igual quien tenga razón, yo siempre defiendo a mis amigos”.