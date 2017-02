Daniela Blume pregunta por su ex (Uri Sábat) y se queda descolocada

Daniela Blume, fue la última concursante de 'Gran Hermano VIP 5' en recibir su llamada especial, pero eso no ha impedido que se llevara una gran alegría cuando su abuela ha comenzado a hablar a pesar, de que a Pepita no le quedaba muy claro que pudiera estar hablando con su nieta sin que ésta tuviera el auricular cerca de la oreja. "Lo estás haciendo divinamente, tus primas están locas contigo”. Pepita ha hablado con muchísimo cariño a su nieta y no ha parado de repetirle lo mucho que la quiere. Sin embargo, Daniela ha querido saber si había hablado con Uri Sábat y al escuchar a su abuela afirmar “Con Uri tengo que hablar yo”, se ha quedado un poco intranquila.