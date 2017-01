Siete consejos indispensables para ser el ganador de 'Gran Hermano VIP 5'

-Debes conquistar a la audiencia desde el primer minuto que pisas la casa

Fundamental. Si nada más pisar Guadalix de la Sierra te metes a la audiencia soberana en el bolsillo tu vida será mucho más fácil. Hay casos, como el de Belén Esteban, que llegaba con parte de los deberes hechos y mucho apoyo popular, algo que si lo pensamos detenidamente no es tal ventaja, porque en este caso lo difícil es mantenerlos después de que te vean despertar con un pijama de leopardo morado -y ceñido-; pero otras ganadoras como Marlène Mourreau, que no llegaron con tal ventaja, supieron ganarse a la audiencia con su desparpajo, su simpatía y su sinceridad y, toma ya, maletín para casa.

-Tu historia personal no puede caer en contradicciones ni mentiras

Muchas han sido las historias de nuestros concursantes más VIP, pero sin duda hay dos que no podemos olvidar: Ivonne Armant y Laura Matamoros. Sus dramas familiares estuvieron muy presentes en las ediciones en las que participaron -y no olvidemos, ganaron-. En el caso de la primera sus historia contaba las desavenencias con su abuelo, Plácido Domingo, que no vio nada bien que a su nieta le gustara salir ligera de ropa en algunas revistas; y en el caso de la segunda, su mala relación con su padre, Kiko Matamoros, en este caso hay que añadir contamos con la colaboración especial de Makoke en el papel de madrastra mala. Sea como fuere, con mayor o menor acierto, con más o menos detalles y con compañeros (dentro y fuera de la casa) intentando desmontar sus argumentos, lograron que la audiencia viviera como propia sus historias y, lo más importantes, las creyera. ¿El resultado? De nuevo, maletín para casa.

-Nomina con el corazón, las cuentas no siempre salen bien

Que sí, que todos quieren llegar a la final. Y ganar, obvio. Pero que eso de que 2+2 son 4 no quiere decir que, a veces, las matemáticas no fallen. Un caso claro, clarísimo, fue el juego de Fran Nicolás, Alejandro y Javier Tudela. Primeras nominaciones, qué amiguitos somos después de cuatro días de encierro voluntario, vamos a pactar las nominaciones -aviso a navegantes, una norma clara del juego es que NO se pueden hacer pactos, que aunque parezca mentira después de 17 ediciones de 'GH' y cuatro de 'GH VIP', aún hay despistadillos por ahí-. Al lío, Fran Nicolás 'aconseja' pactar, pero su amigo Alejandro se olvida, un punto se resbala, no salen las cuentas, ¿qué ha pasado? Error. Fran Nicolás, de listo a nominado y una semana después, expulsado. Y el maletín, para otra casa.

-Nunca te creas ganador aunque te salve la audiencia gala tras gala

Primera semana, nominado. Segunda, repetimos visita a la sala de expulsión. Tercera... (vale, freno, que ya sé que me habéis pillado el rollo). Pues eso, muchos concursantes, eternos nominados, han pasado mucho miedo las primeras veces que se han visto expuestos al veredicto de la audiencia, pero tras vivir la salvación unas cuantas veces la euforia ha enturbiado sus mentes y se han visto con el maletín decorando el salón, encima del televisor, junto a la flamenca. Y no, ese no es el camino, eso es claramente quedarse en el camino. ¿No? Para los despistados, véase el caso de Carlos Lozano, Ares o Brito Arceo. Mal. ¿Dónde está el maletín? En vuestras casas no...

-Acuérdate de que tu vida frente a los focos no tiene nada que ver con la vida en directo

"Tengo a la audiencia de mi lado, esto está ganado". No, esto no es un error, es una ca**** como un piano de cola, amigos. Fuera de la casa puedes ser lo más, pero cuando estás siendo grabado por el ojo que todo lo ve, la cosa cambia. Rosa Benito y su más mejor amiga por aquel entonces, Raquel Bollo, son la representación de mis palabras. Queridas por el público -o, por lo menos, por una parte-, no supieron ser ellas mismas, y eso es algo que la audiencia soberana no aguanta ni perdona, por lo que su aventura en 'GH VIP 4' pasó sin pena ni gloria... ni maletín.

-Dar juego está bien, pero las provocaciones gratuitas te pueden salir caras

Las horas en la casa de Guadalix de la Sierra se pueden hacer muy largas, es verdad. Algunos las matan haciendo deporte, otros haciendo gala del deporte nacional más convencional: 'charlar'. Pero siempre hay algún concursante insaciable que no se conforma con eso y quiere marcha, gresca, jaleo del que entretiene... Pero, como en todas partes, en 'GH VIP' también hay una línea que separa el entretenimiento de la provocación gratuita. Como dice el refrán lo poco gusta y lo mucho cansa, un pique está bien, dos bueno, pero la reincidencia no es bonita y el gran público pone freno... ¿Cómo? Mandándote a tomar asiento lejos, muy lejos del maletín. ¿Que no? Preguntad a Olvido Hormigos...

-Vive 'Gran Hermano VIP' como si fuera lo último que vayas a hacer en tu vida

Y lo último y no por ello menos importante, ¡qué digo, es lo más importante sin duda! Todo aquel concursante que se deje la piel en esta nuestra casa, que lo dé todo, que ría, llore, discuta, juegue y, sobre todo, disfrute, será proclamado ganador de su edición entre vítores y aplausos. Tendrá detractores, pero seguro que nadie podrá reprochar no haber despediciado ni un segundo de su estancia en 'Gran Hermano VIP', y lo más importante, podrá dormir con la conciencia tranquila y abrazado a ¡el gran maletín! Dan fe de ello Marlène Mourreau, Ivonne Armant, Belén Esteban, Laura Matamoros y... (tendremos que esperar un poquito para ver quién ha seguido al pie de la letra nuestros sabios consejos).