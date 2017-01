Terelu: "Cuando has estado fuera de cualquier conflicto, volver no es tan cómodo"

Cinco días en la casa de Guadalix son los que Terelu ha pasado y ha vuelto con una sensación plena de felicidad. "Cuando has estado fuera de cualquier conflicto, volver a la realidad no es tan cómodo. No he tenido la sensación de estar encerrada", ha afirmado. Sobre su trato hacia Toño, se ha mostrado muy clara: "Creo que le he tratado justamente y no he favorecido a nadie".