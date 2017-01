Los 5 motivos que convierten a Toño en el malo malísimo de 'Gran Hermano VIP'

1.Tiene una "mirada desafiante y mira con ojos de lobo"



El error de Irma al contar las nominaciones ha tenido en tensión a varios de sus compañeros, pero desde luego no a Toño. El concursante ha bromeado con el tema y parece que a la presentadora no le ha sentado nada bien. "No me hace ninguna gracia esa risa. ¡Qué falta de respeto! Toño Sanchís desafiante, con unos ojos de lobo tremendo", ha dicho muy enfadada ella en el confesionario.

2. Tiene algo que "no es verdad" y es "manipulador"

Alejandro Abad no es el único que se ha dado cuenta del juego de Toño Sanchís. Tutto ha abierto los ojos y se ha mostrado muy claro a la hora de hablar de su compañero en el confesionario. "Tiene algo que no es verdad. Te dice cosas para que te afecte y te haga pensar hacia él. Estoy haciendo mi propio juego con el personaje con Toño", ha afirmado el falso VIP.

3. Ven algo "oscuro dentro de él"



Alonso Caparrós ya dijo durante las nominaciones que veía algo oscuro en Toño Sanchís y por eso le nominaba. Hay ciertas actitudes de su compañero que no le gustan y el concursante no se ha cortado a la hora de decírselo a la cara. "Te estoy manipulando para ganarte. No estoy aquí para ser tu amigo", ha afirmado.

4. Hace que sus amigos se distancien del resto de compañeros



La casa entera ha llamado la atención a Alejandro Abad por vivir demasiado pegado a Toño durante la primera semana, algo que él ha recibido y ha actuado en consecuencia. "Estoy entendiendo el mensaje de la casa y pienso ponerlo en práctica en mi persona. Tal vez no tenga que aislarme tanto, compartir más. Me río mucho con Toño, hacemos muchas bromas pero voy a mantener las distancias", ha afirmado el compositor. "Nos ignora, somos como los repetidores de casa. Desde que no estás con nosotros se me pasa rápido el día", le ha dicho Toño, algo molesto por notar su distanciamiento.

5. "Capta a sus compañeros" para su beneficio personal



Toño, Alejandro Abad y Tutto ya se están ganando enemigos dentro de la casa. "A lo largo de la semana me lo han puesto muy fácil porque lo han hecho ellos mismos. Ha sido así porque son lerdos y como resultado de una semana de convivencia", ha afirmado Alexandra. Terelu tiene claro que Tutto y Alejandro Abad están influenciados por Toño: "Ha ido a captar para sí mismo y ellos no han sido capaces de decir que van a decidir por ellos mismos", ha declarado la colaboradora en el confesionario.