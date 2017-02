Aída Nízar tras su semana como sargento, ¿ángel o demonio? 😇😈

Además, la madre de Aída ha querido dejar constancia de que su hija no ha provocado a nadie y que han sido los demás concursantes los que la han atacado. Para esto, ‘Madre’ ha explicado que ha estado viendo GH VIP 24 horas’ contantemente y ha traído una lista de frases y adjetivos que le han ido diciendo los concursantes a su hija lo largo de la semana.

También se nota en plató que los bandos están más encendidos que nunca y un comentario de Marta López acerca de Elettra a la que ha llamado “niñata consentida”, ha encendido a Lola Sopeña que ha dicho que lo que estaba haciendo Aída con Elettra es “persecución”. En ese momento, Víctor Sandoval ha ido a hablar y Lola le ha parado los pies diciendo que en maquillaje le había llamado “muerta de hambre” y que buscase su nombre en internet. Ante esto, Víctor le ha dicho a Lola que quiere ser “más estrella que las estrellas” y entonces ella se ha levantado luciendo su modelito y diciendo: “es que soy estrella”. Un conflicto que ha tenido que frenar Sandra Barneda regañándoles y diciéndoles que las cosas de maquillaje, se quedan allí. Pero los enfrentamientos en plató no han quedado aquí. Cuando el colaborador de 'Sálvame' ha comentado que no se puede hacer lo que ha hecho Aída que, según él, es ir "buscando la provocación" e ir "fingiendo agresiones", la madre de Aída Nízar le ha atacado diciéndole que como él en su casa no pintaba nada, que dentro se había hecho grande, algo que a Kiko Matamoros no le ha sentado muy bien. Transcurría el debate cuando hemos tenido que conectar en directo con la casa de Guadalix porque la locura se ha desatado entre Aída y los demás concursantes. Elettra, como si estuviese poseída no paraba de gritarla a Aída que era una falsa y que se marchase de la casa que nadie la quería. Alejandro Abad ha salido en defensa de la concursante y le ha dicho a la nieta de Lamborghini que la única “falsa” era ella. Por otro lado, Alonso Caparrós se ha sometido al tercer grado de las preguntas de los colaboradores. El exconcursante ha explicado por qué quiso boicotear la prueba de la semana pasada. Además, no se ha mojado al elegir al "peor concursante", porque según él, diferencia entre concursantes y personas. También ha confesado que sí que le gustaría que le ofreciesen un programa.