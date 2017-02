Steisy, a Aída: "Si Aless no se bañase, los compañeros le nominarían"

Steisy ha ido a defender a su amigo Aless Giaja con fuerzas y, ha argumentado que en el caso de que no se bañase, sus compañeros le nominarían y que no es el caso, además de que hay personas que le defienden. Sin embargo, Aída ha dicho que "haciendo un ejercicio de humildad", le ha contado a Steisy que Aless cuenta cosas muy feas de ella en la casa y que eso un amigo no lo hace. "Espero que tengas buenos amigos porque si te cuento todo lo que ha contado de ti, de tus aventura, de inseguridad...", ha comentado la exconcursante.