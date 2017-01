Alonso Caparrós, un presentador que causará 'furor' en la casa de 'Gran Hermano VIP'

Alonso entra en Gran Hermano Vip convencido de que puede ganar y que el dinero de premio le vendría muy bien para pagar un montón de cosas y para poder invertir en la productora que acaba de montar con su hermano Andrés. Alonso confiesa que tiene un pronto muy malo que le dura tres minutos y que luego no duda en pedir perdón si se da cuenta de que no tenía la razón. Tampoco va a tolerar que dentro de la casa no le respeten sus horas de sueño. No sabe cómo llevará no poder leer durante el encierro ya que la lectura es una de sus pasiones junto a la cocina.