Ivonne Reyes, ni frívola ni distante: "Yo no ligo, ¡a mí me ligan!"

Ivonne Reyes tiene 49 años y dice que tras pensárselo mucho, ha aceptado entrar en la casa de Gran Hermano Vip porque le encanta el mundo del espectáculo y un reality es una de las pocas cosas que le quedan por probar. Se confiesa preocupada por perder parte de su privacidad dentro de la casa pero cree que puede ser positivo para la imagen que el público tiene de ella. Quiere demostrar que no es tan frívola como muchos piensan ni tampoco distante. No sabe vivir sin un brillo de labios cerca así que en la casa de 'Gran Hermano Vip'. Entra soltera en la convivencia pero dice que se le da muy mal ligar por lo que prefiere que sea el hombre quien dé el primer paso. “Estoy en GH VIP porque quiero hacer algo totalmente diferente a lo que he hecho hasta ahora", afirma.