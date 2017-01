Alyson, de Daniela: "Cuando trabajé con ella, siempre pensé que me tenía envidia"

El comportamiento de Daniela en la casa de ‘GH VIP 5’ empieza a ser criticado por algunos de sus compañeros. “Daniela es un volcán a punto de estallar, yo ya la he escuchado alguna salida de tono. Me da miedo hablar con ella porque pienso que en algún momento va a estallar”, les decía Alonso Caparrós a Emma, Irma y Alyson. La americana, que trabajó con ella en la radio, también empieza a notar “una energía negativa” en su compañera. “Cuando trabajé con ella no quedamos ni una vez fuera de la radio en tres años, me soltaba indirectas, siempre he pensado que me tenía como envidia”, contaba Aly.